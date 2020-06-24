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Elektrik üretimi azaldı

24.06.2020 16:41

Son güncelleme : 24.06.2020 16:41
Türkiye`nin lisanslı elektrik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 azalışla 19 milyon 282 bin 889 megavatsaate geriledi.



AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 47,4'ü hidroelektrik santraller, yüzde 13,7'si ithal kömür, yüzde 12,6'sı linyit, yüzde 10,3'ü rüzgar santralleri tarafından yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla doğal gaz, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi. Böylece, toplam lisanslı elektrik üretimi nisanda geçen yılın aynı  ayına kıyasla yüzde 16 azalarak 19 milyon 282 bin 889 megavatsaate düştü.

ABONE SAYISI ARTTI

Elektrikte abone sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6  artarak 45 milyon 299 bin 980'e ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 19,2, mesken  tüketicilerinin sayısı yüzde 3,2 ve tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı yüzde  2,8 artış gösterirken, aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 4, ticarethane  tüketicilerinin sayısında ise kısmi bir düşüş yaşandı.

FATURALANAN TÜKETİM MİKTARI

Faturalanan elektrik tüketim miktarı, nisanda geçen yılın aynı ayına  göre yüzde 14,5 azalarak 15 milyon 560 bin 12 megavatsaat oldu.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 39,6'sı sanayi,  yüzde 32,5'i mesken ve yüzde 22,2'si ticarethane aboneleri tarafından  gerçekleştirildi. Kalan tüketimin yüzde 3,2'sinin aydınlatma ve yüzde 2,6'sının  tarımsal sulama kaynaklı olduğu görüldü.

KURULU GÜÇTE ARTIŞ

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü bu dönemde yüzde 1,3 artarak  85 bin 115 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 30'u doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,5'ü  barajlı hidrolelektrik, yüzde 11,9'u da linyit santrallerinden oluştu. Kurulu  kapasitenin kalan kısmı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler  arasında paylaşıldı.




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