Elon Musk duyurdu! ABD için solunum cihazı aldı















Tesla’nın patronu Elon Musk, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajında bu türden cihazların üretiminin yeterli olduğunu belirterek Tesla’nın Çin’den geçen hafta sonu 1.255 adet solunum makinesi satın aldığını ve bunları Los Angeles’e gönderdiğini duyurdu.Solunum cihazlarının ABD’ye girmesi federal yetkililerce onaylandı ve bu cihazlardan bin tanesi Kaliforniya eyaletinde kullanılmak üzere muhafaza edildi.Solunum cihazları, ağır yeni corona virüsü hastalarının kurtarılabilmesi için yaşamsal nitelik taşıyor. Bu arada ABD, hastanelerde tedavi edilmesi gerekecek çok sayıda corona vakasının ortaya çıkmasına hazırlanıyor.