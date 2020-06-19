Dünya genelinde geçen yıl kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahip ülke, 38 trilyon metreküple Rusya oldu.
En fazla doğal gaz rezervi Rusya`da
19.06.2020 11:33
Son güncelleme : 19.06.2020 11:33
AA muhabirinin, "BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, dünya üzerinde toplam 198,8 trilyon metreküp kanıtlanmış doğal gaz rezervi bulunuyor.
En fazla doğal gaz rezervi 75,6 trilyon metreküple Orta Doğu bölgesinde yer alırken, bunu 64,2 trilyon metreküp rezerve sahip Rusya ve Türkmenistan'ın da içinde bulunduğu Bağımsız Devletler Topluluğu izledi. En az doğal gaz rezervine sahip bölge ise 3,4 trilyon metreküple Avrupa oldu.
Geçen yıl dünyada kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahip ülke, 38 trilyon metreküple Rusya olarak belirlendi. Bu ülkeyi 32 trilyon metreküplük doğal gaz rezerviyle İran ve 24,7 trilyon metreküple Katar izledi.
Doğal gaz üretiminde lider ABD
Küresel enerji piyasalarında geçen yıl en fazla doğal gaz üreten ülke 920,9 milyar metreküple ABD oldu. Böylece geçen yıl dünya genelinde piyasaya sunulan doğal gazın yüzde 23,1'i ABD'de üretildi.
Bu ülkeyi 679 milyar metreküplük üretimle Rusya izledi. İran ise dünyanın en fazla doğal gaz rezervine sahip ikinci ülkesi olmasına rağmen, üretimde 244,2 milyar metreküple üçüncü sırada yer aldı.
11:16113.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.027,45
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.515
11:166,8603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8469
11:167,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0105
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,6992
En Düşük
7,6749
11:16381,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,59
|Açılış
|: 381,58
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|TCELL
|17,74
|999.358.934
|% 9,30
|
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|
|SERVE
|6,30
|612.473
|% 7,33
|
|GLRYH
|13,97
|2.388.255
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|10.492.144
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|SANEL
|5,37
|4.040.378
|% -7,41
|
|KRDMD
|3,09
|1.718.316.579
|% 1,64
|
|TCELL
|17,74
|999.358.934
|% 9,30
|
|GARAN
|8,20
|393.106.997
|% 0,86
|
|ASELS
|32,30
|383.070.778
|% -0,92
|
|TKFEN
|17,27
|356.684.529
|% 5,30
|
|KRDMD
|3,09
|1.718.316.579
|% 1,64
|
|TSKB
|1,26
|136.729.853
|% -1,56
|
|GSDHO
|1,97
|186.975.088
|% 0,00
|
|PETKM
|4,07
|280.593.247
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,88
|113.993.527
|% -1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4899
|8,5325
|% -0,02
|
|Frank
|7,1830
|7,2263
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|6,91
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.528
|2.566
|5,00
|
|Tam
|2.549
|2.563
|11,40
|
|Yarım
|1.242
|1.253
|5,60
|
|Çeyrek
|623
|627
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,52
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|42,48
|42,48
|0,97
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:30AKSGY
Yüzde 6.97 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 926, 816 adet işlem
-
11:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, TSKB
-
11:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1288, 72 artarak (% 1.23 ) 105, 876
-
11:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BAKAB, UZERB, DIRIT
-
11:29
TCELL, SERVE, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında