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En fazla reel getiri külçe altında oldu

09.03.2020 10:21

Son güncelleme : 09.03.2020 10:35
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde, şubatta en fazla reel getiri külçe altından sağlandı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, şubatta en yüksek aylık reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,43, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,56 ile külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 1,83, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,24, avro yüzde 0,07 kazandırırken, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,61, BIST 100 endeksi yüzde 1,46 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 1,96, mevduat faizi (brüt) yüzde  0,37, euro yüzde 0,2 kazandırmasına karşın, DİBS yüzde 0,48, BIST 100 endeksi yüzde 1,34 kayba yol açtı.

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde  11,49, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,11 ile yatırımcısına en yüksek reel  getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile  indirgendiğinde yüzde 0,15, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,41 ile yatırımcısına  en az kazandıran yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

YILLIK EN ÇOK KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI

6 aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,21, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,23 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE ile  indirgendiğinde 2,02 ile en az kazandıran yatırım aracı olurken, TÜFE ile  indirgendiğinde yüzde 0,57 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe  altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,64, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde  24,11 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Diğer taraftan, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından DİBS  yüzde 16,68, mevduat faizi (brüt) yüzde 9,56, dolar yüzde 5,24, BIST 100 endeksi  yüzde 4,83 ve euro yüzde 1,15 yatırımcısına kazandırdı.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 13,46, mevduat faizi (brüt) yüzde  6,53, dolar yüzde 2,33, BIST 100 endeksi yüzde 1,93 kazandırırken, euro yüzde  1,65 kayba yol açtı.





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OYAYO 8,27 2.371.375 % 6,44  
NIBAS 6,70 1.675 % 4,69  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0564 8,0968 % 1,85  
Frank 6,6333 6,6732 % 2,71  
Riyal 1,6318 1,6400 % 0,88  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.678 1.678 3,78  
Altın Gr. 331 331 3,14  
Cumhuriyet 2.168 2.201 -13,00  
Tam 2.157 2.210 12,25  
Yarım 1.042 1.069 5,92  
Çeyrek 523 535 2,97  
Gümüş.Ons 16,75 16,78 -0,57  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 -0,08  
B. Petrol 33,91 33,91 -11,36  
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