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En fazla üretim ve teslimat linyitte yapıldı

24.04.2020 10:22

Son güncelleme : 24.04.2020 10:22
Katı yakıtlarda şubatta en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubatta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 4 milyon 996 bin 154 ton, taş kömürü kokunda 353 bin 522 ton  ve taş kömüründe 102 bin 852 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 4 milyon 630 bin 905 ton, taş kömüründe 3 milyon 197 bin 910 ton ve taş kömürü kokunda 416 bin 260 ton olarak  hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 109,5 ile  en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 84 iken taş  kömüründe yüzde 3,2 olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş  kömürü teslimatının yüzde 58,4'ü termik santrallere, yüzde 17,6'sı kok  tesislerine, yüzde 8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit  teslimatının yüzde 85,3'ü termik santrallere ve yüzde 10,3'ü demir-çelik  haricindeki sanayiye gerçekleştirildi. Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat  yüzde 98 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.





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