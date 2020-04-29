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`Enerji piyasalarındaki durum daha önce hiç yaşanmamıştı`

29.04.2020 16:16

Son güncelleme : 29.04.2020 16:16
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel enerji piyasalarının daha önce de keskin dalgalanmalarla karşılaştığını ancak mevcut durumun bugüne kadar hiç yaşanmadığını belirtti.



AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve ülkedeki enerji şirketlerinin temsilcileriyle video konferans sistemiyle toplantı yaptı.

Toplantıda küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren  Putin, "Son aylarda hem Rus hem de küresel enerji sektörü ciddi şoklarla karşı karşıya kaldı. Bu sistemik sorunlar ulusal sınırların ötesine uzanıyor." dedi.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiyi ve enerji  talebini son derece olumsuz etkilediğini belirten Putin, "Küresel enerji  piyasaları daha önce de keskin dalgalanmalarla karşılaştı ancak şu anda yaşanan durum daha önce hiç yaşanmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın, enerji piyasalarını dengelemek için yabancı ortaklarla  çözüm arayışını sürdüreceğini ifade eden Putin, "Enerji piyasaları ve ekonomideki  olumsuz etkileri hafifletmek için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile  bazı petrol üreticisi ülkeler (OPEC ) arasında varılan anlaşma gibi ortak çabalar  gerekiyor." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği OPEC ve Rusya'nın önderliğindeki  OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham  petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı  almıştı.






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