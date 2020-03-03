Tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 12,37, aylık yüzde 0,35 arttı.
Enflasyon rakamları açıklandı
03.03.2020 10:00
Son güncelleme : 03.03.2020 10:11
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,94 artış gerçekleşti.
YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %2,27 İLE HABERLEŞME GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,98 ile giyim ve ayakkabı, %6,01 ile eğlence ve kültür ve %7,36 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %40,15 ile alkollü içecekler ve tütün, %16,44 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %15,31 ile konut oldu.
AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %4,83 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU
Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında azalış gösteren diğer gruplar ise, %1,34 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,38 ile ulaştırma ve %0,22 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %2,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %2,03 ile sağlık ve %0,86 ile eğitim oldu.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %11,10 ARTTI, AYLIK DEĞİŞMEDİ
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın
hariç TÜFE'de 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre değişim olmazken, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,34, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,10 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,08 artış gerçekleşti.