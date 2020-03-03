GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Enflasyon rakamları açıklandı

03.03.2020 10:00

Son güncelleme : 03.03.2020 10:11
Tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 12,37, aylık yüzde 0,35 arttı.



TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,94 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %2,27 İLE HABERLEŞME GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,98 ile giyim ve ayakkabı, %6,01 ile eğlence ve kültür ve %7,36 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %40,15 ile alkollü içecekler ve tütün, %16,44 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %15,31 ile konut oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %4,83 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında azalış gösteren diğer gruplar ise, %1,34 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,38 ile ulaştırma ve %0,22 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %2,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %2,03 ile sağlık ve %0,86 ile eğitim oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %11,10 ARTTI, AYLIK DEĞİŞMEDİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre değişim olmazken, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,34, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,10 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,08 artış gerçekleşti.








uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:55108.998
Değişim :  1,57% |  1.687,63
Açılış :  108.998  
Önceki Kapanış :  107.310  
En Yüksek
108.998 En Düşük
108.998
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GEDZA 7,25 1.744.595 % 0,00  
NETAS 13,58 29.539.149 % 0,00  
OZGYO 1,72 46.527.661 % 0,00  
GRNYO 1,69 38.824.561 % 0,00  
IEYHO 0,62 23.158.989 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9116 7,9512 % 0,91  
Frank 6,4486 6,4874 % 0,94  
Riyal 1,6486 1,6569 % 0,69  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.594 1.594 8,12  
Altın Gr. 318 318 4,05  
Cumhuriyet 2.114 2.146 2,00  
Tam 2.105 2.157 -2,69  
Yarım 1.017 1.044 -1,30  
Çeyrek 510 522 -0,65  
Gümüş.Ons 16,76 16,81 0,12  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,05  
B. Petrol 52,49 52,49 0,59  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru