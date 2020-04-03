Enflasyon rakamları açıklandı













AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,33, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12,61 arttı.Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,57, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,87 artış gösterdi.TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,86 yükseldi.Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 3,22, geçen yılın mart ayına göre yüzde 8,50 arttı.AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasının yüzde 0,53, yıllık enflasyonun yüzde 11,81 olacağını öngörmüştü.Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, martta aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,78 ile sağlıkta kaydedildi.Martta bu kategoride aylık bazda en yüksek artış, yüzde 2,78 ile sağlık, yüzde 1,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,24 ile çeşitli mal ve hizmetlerde gerçekleşti.Martta ana harcama grupları itibarıyla en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,91 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti. Bu grubu yüzde 0,05 düşüşle haberleşme grubu takip etti.TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 40,19 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 17,21 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 15,31 ile konut takip etti. Bu dönemde lokanta ve otellerde yüzde 13,68, eğitimde yüzde 13,37, sağlıkta yüzde 12,81 artış gerçekleşti.Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 2,52 ile haberleşme, yüzde 6,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,72 ile eğlence ve kültür, yüzde 7,69 ile ev eşyası oldu.Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 32'sinin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 288'inin ortalama fiyatlarında artış, 98'inin ortalama fiyatlarında düşüş görüldü.Türkiye'de martta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 13,33 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" olarak kaydedildi.İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 0,85 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır", 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 14,8 ile ''Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesinde gerçekleşti.Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 13,33 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 12,86 ile "Bursa, Eskişehir, Bilecik", yüzde 12,85 ile "İzmir", yüzde 12,80 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesi izledi.En düşük fiyat artışı ise yüzde 9,54 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gerçekleşti.