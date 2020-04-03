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Enflasyon rakamları açıklandı

03.04.2020 10:00

Son güncelleme : 03.04.2020 11:05
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 0,57, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,87 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,50 oldu.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,33, yurt  içi üretici fiyatları yüzde 12,61 arttı.

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,57, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,87 artış gösterdi.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2,29, geçen yılın  aynı ayına göre yüzde 11,86 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 3,22, geçen yılın mart ayına göre  yüzde 8,50 arttı.

BEKLENTİLER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasının yüzde 0,53, yıllık enflasyonun yüzde  11,81 olacağını öngörmüştü.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, martta aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,78 ile sağlıkta kaydedildi.

Martta bu kategoride aylık bazda en yüksek artış, yüzde 2,78 ile sağlık, yüzde 1,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,24 ile çeşitli mal ve hizmetlerde gerçekleşti.

Martta ana harcama grupları itibarıyla en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,91 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti. Bu grubu yüzde 0,05 düşüşle  haberleşme grubu takip etti.

YILLIK DEĞİŞİMLER

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 40,19 ile alkollü içecekler  ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 17,21 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde  15,31 ile konut takip etti. Bu dönemde lokanta ve otellerde yüzde 13,68, eğitimde  yüzde 13,37, sağlıkta yüzde 12,81 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar  sırasıyla yüzde 2,52 ile haberleşme, yüzde 6,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,72  ile eğlence ve kültür, yüzde 7,69 ile ev eşyası oldu.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 32'sinin ortalama fiyatlarında  değişim olmazken, 288'inin ortalama fiyatlarında artış, 98'inin ortalama  fiyatlarında düşüş görüldü.

Türkiye'de martta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en  fazla arttığı bölge, yüzde 13,33 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" olarak  kaydedildi.  

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge  içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 0,85 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır", 12  aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 14,8 ile ''Van, Muş, Bitlis,  Hakkari" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 13,33 ile "Erzurum, Erzincan,  Bayburt" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 12,86 ile "Bursa, Eskişehir,  Bilecik", yüzde 12,85 ile "İzmir", yüzde 12,80 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesi  izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 9,54 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gerçekleşti.










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