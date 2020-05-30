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EPDK açıkladı! 1 Temmuz`dan itibaren...

30.05.2020 10:22

Son güncelleme : 30.05.2020 10:26
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nun (EPDK) enerji sektöründe yatırımların önünü açmak amacıyla başlattığı bürokratik işlem ve süreçleri azaltacak çalışmalarda sona gelindiği, kamulaştırma alanındaki işlemler için de 1 Temmuz`dan itibaren elektronik başvuru alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi.



AA

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik, doğal gaz, akaryakıt ve  LPG piyasalarına yönelik işlemlerin, mevzuata yönelik bazı istisnaları hariç,  tamamı artık elektronik ortamda yürütülebilecek.

Kamulaştırma alanındaki işlemlerinin 1 Temmuz'dan itibaren elektronik  ortamda alınması kararıyla, başvuru ve inceleme süreçleri kısalacak, yeni tip  corona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sosyal temasın azaltılması kuralı da  uygulanacak.

e-başvuru uygulaması öncelikle elektrik üretim tesisleri için olmak  üzere, 1 Temmuz'da başlayacak. Bu tesisler için bir süreliğine elektronik  başvurunun yanında yazılı başvuru da alınacak, sektörün sürece uyumu sağlanacak.

Ardından elektrik dağıtım tesisleri ile doğal gaz piyasası ve petrol  piyasası kapsamındaki lisans türlerine ilişkin kamulaştırma talepleri de aşamalar  halinde elektronik başvuru olarak alınacak. Sürecin sonunda bütün kamulaştırma  hizmetleri elektronik ortamda verilecek.

KAMULAŞTIRILMA SÜRECİNDE BELGELER AZALTILIYOR

Bu arada taşınmaz temini amaçlı başvurularda sunulması gereken bilgi  ve belgeler listesi elektronik başvuruyu da kapsayacak şekilde güncellenecek.

EPDK açıklamasına göre, yatırım süreçlerini daha da hızlandırabilmek  için başvuruda istenen bilgi ve belgeler de azaltıldı.

Kamulaştırmaya yönelik ihtiyaç duyulan güncel listeye EPDK’nin  internet sayfasından ulaşılabiliyor.  




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