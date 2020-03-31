Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), dağıtım ve tedarik şirketlerine aktif elektrik enerjisi toptan satış tarifesi kapsamında, kayıp enerji satış tarifesini yeniden belirledi.
EPDK kayıp enerji satış tarifesini yeniledi
31.03.2020 10:28
Son güncelleme : 31.03.2020 10:28
DHA
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, Elektrik Üretim AŞ tarafından uygulanacak tarifeye göre, dağıtım şirketlerine kayıp enerji satışları ile tedarik şirketlerine yapılan satışlarda elektriğin kilowatsaati 23.8311 kuruş olarak belirlendi.
Genel aydınlatma kapsamında yapılacak satışlarda ise fiyat, kilowatsaati 27.9900 kuruş olarak uygulanacak.
Yeni tarifeler 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.
Aynı gazetede, serbest olmayan tüketiciler için 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere uygulanacak tarife tabloları da yer alıyor.
10:1389.512
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.452,27
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
89.644
En Düşük
89.212
10:136,6004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0249
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6015
En Düşük
6,5643
10:137,2598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2693
En Düşük
7,2224
10:13342,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,39
|Açılış
|: 342,92
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
340,58
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|6,29
|6.647.439
|% 9,97
|
|SNKRN
|2,21
|498.879
|% 9,95
|
|SKTAS
|2,55
|1.064.208
|% 9,91
|
|ESCOM
|2,56
|1.849.596
|% 9,87
|
|DOGUB
|1,67
|742.263
|% 9,87
|
|MTRYO
|3,47
|623.814
|% -9,87
|
|RTALB
|4,68
|430.251
|% -9,83
|
|GLRYH
|1,95
|428.446
|% -9,72
|
|UZERB
|2,13
|18.188
|% -7,79
|
|ECZYT
|9,53
|2.141.043
|% -6,29
|
|GARAN
|8,21
|69.505.248
|% 2,11
|
|SASA
|8,60
|59.026.722
|% 7,77
|
|PGSUS
|31,98
|53.076.995
|% 2,83
|
|ASELS
|23,80
|50.055.982
|% 2,41
|
|THYAO
|8,91
|44.648.134
|% 2,18
|
|IHLGM
|1,01
|20.607.624
|% 5,21
|
|GSRAY
|2,08
|31.546.793
|% 2,97
|
|YKBNK
|1,91
|21.912.693
|% 2,14
|
|TSPOR
|3,00
|32.893.755
|% 5,63
|
|GSDHO
|1,20
|10.167.309
|% 9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0901
|8,1306
|% -0,65
|
|Frank
|6,8218
|6,8629
|% -0,13
|
|Riyal
|1,7508
|1,7596
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.617
|-5,38
|
|Altın Gr.
|343
|343
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,08
|14,11
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|26,78
|26,78
|0,36
|