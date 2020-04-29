Avrupa Komisyonu, Euro Bölgesi`nde tüketici güveninin, bir önceki ay yapılan ön değerlendirmelere de paralel olarak, Nisan ayında 22.7 puan birden düştüğünü açıkladı.
Euro Bölgesi tüketici güveni düştü
29.04.2020 15:22
Son güncelleme : 29.04.2020 15:22
DHA
Nisan istatistikleri, tüketici güveninin tüm sektörlerde düştüğünü ve en sert düşüşlerin ise hizmetler sektörüyle, perakende ticaret sektöründe gerçekleştiğini gösterdi.
Avrupa Komisyonu'nun açıklamasına göre, aynı zamanda Ekonomik Duyarlık Göstergesi'nde de, Euro
Bölgesi'nde 27.2 puan ve tüm Avrupa Birliği'nde de 28.8 puan ile en sert aylık düşüş gerçekleşti.
Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları iki hafta önce, üye ülkeleri, AB içindeki şirketler ve çalışanlarını Covid-19 krizine karşı korumak için kullanılmak üzere 540 milyar euro büyüklüğünde bir yardım paketinde anlaştı.
Anlaşmanın ardından önümüzdeki günlerde, AB ülkelerinin liderleri, yardım paketinin kullanılması ve bu kapsamda ayrıca "coronatahvil" adı verilen tahvillerin çıkarılması konularını da görüşecek.
Paket üzerindeki anlaşma, Covid-19 salgınından en çok etkilenen İtalya ve İspanya'nın karşı çıkması ve Hollanda'nın da "kaynakların çok düşük maliyetlerle" kullandırılmasına karşı durması nedeniyle iki gün süren tartışmaların sonunda sağlanabildi.
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384,78
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|18,04
|136.569.926
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|39.841.147
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|132.650.038
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|2.570.906
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|137.863.102
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|DENGE
|1,30
|731.676
|% -7,14
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|QNBFB
|50,65
|8.805.095
|% -5,68
|
|MGROS
|31,10
|933.120.572
|% 7,24
|
|SOKM
|11,76
|473.809.962
|% -2,81
|
|THYAO
|10,51
|343.258.844
|% -1,31
|
|MPARK
|15,52
|332.814.120
|% -4,79
|
|GARAN
|8,35
|290.239.838
|% 0,48
|
|ODAS
|1,79
|244.708.657
|% 3,47
|
|CEMAS
|1,11
|135.942.418
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,09
|121.620.107
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|132.650.038
|% 10,00
|
|PETKM
|3,54
|269.316.495
|% 0,85
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6327
|8,6760
|% -0,25
|
|Frank
|7,1384
|7,1814
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% 0,03
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.709
|1.709
|0,46
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-0,02
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|Cumhuriyet
|2.458
|2.516
|0,80
|
|Tam
|2.523
|2.578
|0,90
|
|Yarım
|1.229
|1.260
|0,40
|
|Çeyrek
|617
|630
|0,20
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|Gümüş.Ons
|15,18
|15,21
|0,04
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|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,01
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|B. Petrol
|23,64
|23,64
|0,90
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