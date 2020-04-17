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Euro Bölgesi`nde inşaat üretimi şubatta düştü

17.04.2020 13:26

Son güncelleme : 17.04.2020 13:26
Euro Bölgesi`nde inşaat üretimi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini  yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, şubatta ocak  ayına kıyasla yüzde 1,5 düştü. İnşaat üretimi, 2019'un şubat ayına göre ise yüzde  0,9 geriledi.

AB'de inşaat üretimi, şubatta önceki aya göre yüzde 1, 2019'un aynı  dönemine göre ise yüzde 0,9 düşüş gösterdi.

AB ülkeleri arasında şubatta inşaat üretiminde önceki aya oranla en  fazla artış yüzde 6,8 ile Slovenya, yüzde 6,2 ile Macaristan ve yüzde 3,2 ile  Polonya’da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 4,6 ile Romanya, yüzde 2,4 ile Hollanda ve  yüzde 2,2 ile Belçika’da ölçüldü.

Söz konusu veriler, AB ülkelerinde yeni tip corona virüs (Kovid-19)  tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayını kapsamıyor.





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