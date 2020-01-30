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Euro Bölgesi`nde işsizlik geriledi

30.01.2020 13:50

Son güncelleme : 30.01.2020 13:50
Euro Bölgesi`nde işsizlik, geçen yılın aralık ayında yüzde 7,4 seviyesine düştü.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin aralık ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde kasımda yüzde 7,5 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, aralıkta yüzde 7,4'e indi. AB'de kasım ayında yüzde 6,3 seviyesinde olan işsizlik, aralıkta ise  6,2'ye geriledi.

AB'de işsiz sayısı aralıkta 15 milyon 475 bin olurken, bunun 12 milyon  251 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı. AB'de aralık ayı itibarıyla en düşük işsizlik  yüzde 2 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı, yüzde 3,2 ile Almanya ve Hollanda izledi.

En yüksek işsizlik ise yüzde 16,6 ile Yunanistan ve yüzde 13,7 ile  İspanya'da kaydedildi.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, aralıkta AB'de 3 milyon 155 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 213 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı,  AB'de yüzde 14,1 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 15,3 olarak ölçüldü.




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