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Euro Bölgesi`nde yıllık enflasyon geriledi

03.03.2020 14:28

Son güncelleme : 03.03.2020 14:28
Euro Bölgesi`nde yıllık enflasyon şubat ayında Çin`den yayılan koronavirüs salgını ve küresel petrol fiyatlarında görülen gerilemenin etkisiyle yüzde 1,2`ye geriledi.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin şubat ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde ocak ayında yüzde 1,4 olan yıllık enflasyon, şubatta beklentiler dahilinde yüzde 1,2'ye geriledi.

Enflasyonun şubatta düşük kalmasında enerji fiyatlarında yaşanan yıllık yüzde 0,3’lük düşüş etkili olurken, son üç ayın en düşük enflasyonu olması  dikkati çekti. Bölgede enflasyon Aralık 2019’da yüzde 1,3 olarak açıklanmıştı.

Euro Bölgesi'nde şubat ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2,2  ile gıda, alkol ve tütün  ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,6 ile hizmetler izledi.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmeden sorumlu olan  Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin  hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

ECB Yönetim Konseyi'nin 13 Mart’ta toplanarak faiz oranlarına ilişkin  kararını vermesi beklenirken, şubatta düşük kalan enflasyon ve koronavirüsün  artan ekonomik etkisi, yatırımcıların bankadan bölge ekonomilerini desteklemek  için yeni teşvikler beklemesine yol açması da dikkati çekti.





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