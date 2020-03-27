Dünya genelinde binlerce can kaybına yol açan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye yönelik olumsuz yansımalarından etkilenen ülkelerden biri de Fas oldu. Ülkede Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık mekanizmalarının ve araçların etkinleştirilmesiyle ilgili masrafları karşılamak için bir milyar dolar tutarında fon oluşturuldu.
Fas`tan corona ile mücadele için 1 milyar dolarlık fon
27.03.2020 15:13
Son güncelleme : 27.03.2020 15:27
AA
Fas hükümeti ve Fas Merkez Bankası, salgının olumsuz yansımaları ve ekonomideki durgunlukla mücadele amacıyla ihtiyati önlemlere hız verdi.
CORONA VİRÜS SALGINIYLA MÜCADELEDE 1 MİLYAR DOLARLIK FON
Ülkede Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık mekanizmalarının ve araçların etkinleştirilmesiyle ilgili masrafları karşılamak için bir milyar dolarlık fon oluşturuldu.
Fon aynı zamanda ulusal ekonomiyi; krizin sosyal etkilerini hafifletmek ve turizm gibi salgından en çok etkilenen sektörleri takip etmeye yönelik hükümetin önereceği bir dizi önlemle destekleyecek.
FAS'TA FAİZ ORANI YÜZDE 2'YE ÇEKİLDİ
Fas Merkez Bankası, 17 Mart'ta bu yılın ilk yönetim kurulu toplantısında, corona virüs ve iklim koşulları nedeniyle ana faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 2,25'ten yüzde 2'ye çekti.
Fas hükümeti 11 Mart'ta corona virüs salgınının ekonomiye yansımalarıyla mücadele ve gerekli önlemlerin belirlenmesi için ekonomi komitesi oluşturulduğunu duyurmuştu.
Komite; Ekonomi ve Maliye Bakanı Muhammed bin Şabun, 7 bakanlık ve Merkez Bankası temsilcilerinin yanı sıra bankacılık, müteahhitlik, sanayi ve ticaret alanlarındaki ilgili birimlerle koordinasyon halinde çalışacak.
Fas'ta söz konusu önlemler kapsamında 30 Haziran 2020'ye kadar küçük ve orta ölçekli işletmeler için vergi takiplerinin askıya alınması kararı verilmişti.
Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilen ülkede corona virüs kaynaklı can kaybı 10, vaka sayısı da 275 olarak açıklanmıştı.
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