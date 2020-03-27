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Fas`tan corona ile mücadele için 1 milyar dolarlık fon

27.03.2020 15:13

Son güncelleme : 27.03.2020 15:27
Dünya genelinde binlerce can kaybına yol açan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye yönelik olumsuz yansımalarından etkilenen ülkelerden biri de Fas oldu. Ülkede Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık mekanizmalarının ve araçların etkinleştirilmesiyle ilgili masrafları karşılamak için bir milyar dolar tutarında fon oluşturuldu.



AA

Fas hükümeti ve Fas Merkez Bankası, salgının olumsuz yansımaları ve ekonomideki durgunlukla mücadele amacıyla ihtiyati önlemlere hız verdi.

CORONA VİRÜS SALGINIYLA MÜCADELEDE 1 MİLYAR DOLARLIK FON

Ülkede Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık mekanizmalarının ve  araçların etkinleştirilmesiyle ilgili masrafları karşılamak için bir milyar  dolarlık fon oluşturuldu.

Fon aynı zamanda ulusal ekonomiyi; krizin sosyal etkilerini  hafifletmek ve turizm gibi salgından en çok etkilenen sektörleri takip etmeye  yönelik hükümetin önereceği bir dizi önlemle destekleyecek.

FAS'TA FAİZ ORANI YÜZDE 2'YE ÇEKİLDİ

Fas Merkez Bankası, 17 Mart'ta bu yılın ilk yönetim kurulu  toplantısında, corona virüs ve iklim koşulları nedeniyle ana faiz oranını 25 baz  puan düşürerek yüzde 2,25'ten yüzde 2'ye çekti.

Fas hükümeti 11 Mart'ta corona virüs salgınının ekonomiye  yansımalarıyla mücadele ve gerekli önlemlerin belirlenmesi için ekonomi komitesi  oluşturulduğunu duyurmuştu.

Komite; Ekonomi ve Maliye Bakanı Muhammed bin Şabun, 7 bakanlık ve  Merkez Bankası temsilcilerinin yanı sıra bankacılık, müteahhitlik, sanayi ve  ticaret alanlarındaki ilgili birimlerle koordinasyon halinde çalışacak.

Fas'ta söz konusu önlemler kapsamında 30 Haziran 2020'ye kadar küçük  ve orta ölçekli işletmeler için vergi takiplerinin askıya alınması kararı  verilmişti.

Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilen ülkede corona virüs kaynaklı can kaybı 10, vaka sayısı da 275 olarak açıklanmıştı.





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