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`Fed, virüsün etkilerini durdurmak için istekli`

06.03.2020 17:52

Son güncelleme : 06.03.2020 17:52
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, cuma günü yaptığı açıklamada, Fed`in koronavirüsün (Covid-19) etkilediği ekonomiyi istikrara kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu ve para politikasının şu anda gündemde yer aldığını da vurguladı.



DHA

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, cuma günü yaptığı açıklamada, Fed'in koronavirüsün (Covid-19) etkilediği ekonomiyi istikrara kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu söyledi.

"Hepimiz Covid-19'un etkilerini anlamak için mücadele ediyoruz" diyen St. Louis Fed Başkanı James Bullard, bu sebeple son günlerde hisse senedi, borç ve emtia piyasalarında görülen oynaklığın sürpriz olmadığını belirtti.

Bullard aynı zamanda mevcut durumu gözlemlediklerini ve virüs etkisinin "geçici" olmasını beklediğini de sözlerine ekledi.





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