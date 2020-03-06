`Fed, virüsün etkilerini durdurmak için istekli`













DHA

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, cuma günü yaptığı açıklamada, Fed'in koronavirüsün (Covid-19) etkilediği ekonomiyi istikrara kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu söyledi."Hepimiz Covid-19'un etkilerini anlamak için mücadele ediyoruz" diyen St. Louis Fed Başkanı James Bullard, bu sebeple son günlerde hisse senedi, borç ve emtia piyasalarında görülen oynaklığın sürpriz olmadığını belirtti.Bullard aynı zamanda mevcut durumu gözlemlediklerini ve virüs etkisinin "geçici" olmasını beklediğini de sözlerine ekledi.