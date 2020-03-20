ABD Merkez Bankası bilançosu bu hafta 4,7 trilyon dolar büyüklüğe ulaştı.
Fed bilançosu 4,7 trilyon dolara ulaştı
20.03.2020 09:20
Son güncelleme : 20.03.2020 09:20
Corona virüs salgınının yarattığı ekonomik hasarın hafifletilmesi için alınan tedbirlerin etkisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) bilançosu bu hafta 4,7 trilyon dolar
büyüklüğe ulaştı.
New York Fed de bugün 32 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alacağını duyurdu.
Açıklamada, piyasaların düzgün çalışmasının sağlanması için ihtiyaç oldukça menkul kıymet alımı yapılmaya hazır olunduğu vurgulandı.
18:0585.195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
86.879
En Düşük
84.072
18:056,5161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0282
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5489
En Düşük
6,4962
18:057,0105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,0307
En Düşük
6,9601
18:05311,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,64
|Açılış
|: 311,67
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
312,14
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|31.780,30
|1.105.244
|% 10,00
|
|ISFIN
|2,86
|211.296.427
|% 10,00
|
|ISGSY
|3,08
|38.562.301
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|525.321
|% 10,00
|
|TUKAS
|8,80
|524.452
|% 10,00
|
|HUBVC
|11,41
|101.182.572
|% -12,70
|
|PGSUS
|26,10
|183.043.065
|% -10,00
|
|MAVI
|30,60
|7.953.421
|% -10,00
|
|ERSU
|1,80
|8.826.664
|% -10,00
|
|LKMNH
|4,25
|918.378
|% -9,96
|
|GARAN
|7,58
|1.041.053.482
|% -5,25
|
|ASELS
|21,10
|828.923.054
|% -2,94
|
|THYAO
|7,94
|743.932.282
|% 0,51
|
|YKBNK
|1,90
|442.966.850
|% -4,04
|
|ISFIN
|2,86
|211.296.427
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,90
|442.966.850
|% -4,04
|
|GARAN
|7,58
|1.041.053.482
|% -5,25
|
|ODAS
|1,18
|130.806.950
|% -1,67
|
|ISGYO
|1,31
|141.133.901
|% 4,80
|
|IHLGM
|0,74
|73.536.502
|% -3,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5746
|7,6126
|% 1,07
|
|Frank
|6,6270
|6,6669
|% 0,25
|
|Riyal
|1,7289
|1,7376
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.489
|17,45
|
|Altın Gr.
|312
|312
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,60
|12,64
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|2,63
|2,64
|0,09
|
|B. Petrol
|28,83
|28,83
|0,36
|