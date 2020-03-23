ABD Merkez Bankası piyasaya desteğini artıracağını açıkladı. Banka, piyasalar ve para politikasını desteklemek için hazine tahvili ve mortgage destekli menkul kıymet alımı yapacak.
Fed piyasaya desteğini artırdı
23.03.2020 15:12
Son güncelleme : 23.03.2020 15:20
ABD Merkez Bankası (Fed), ABD ekonomisinin corona virüs salgınının yol açığı "çok büyük bir zorlukla" karşı karşıya oiduğuna işaret ederek henahalkları, küçük işletmeler ve büyük işverenler için benzeri daha önce görülmemiş kredilerle destek sağlamaya başlayacağını duyurdu.
Fed yaptığı açıklamada, "Ekonomimizin ağır bozulmalarla karşı karşıya olduğunun açık hale gelmesi nedeniyle bu tedbirler alındı" ifadelerini kullandı.
Yapılan açıklamaya göre Fed, bu haftanın her günü 75 milyar dolar
tutarırda olmak üzere 375 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve her gün 50 milyar dolar tutarında olmak üzere bu hafta 250 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alacak.
Fed ayırca, uygun KOBİ'lere kredileri desteklemek için yakında "Reel Ekonomi İşletme Kredi Programı" başlatacağını duyurdu. Hazine Bakanlığı ile koordineli şekilde yatırım yapılabilir seviyede nota sahip şirketler için 4 yıla kadar vadeli kredi sağlanmasına imkan verecek şirket tahvili kolaylığı başlatılacak.
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