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Fed temel kredi programının tabanını genişletti

09.06.2020 08:11

Son güncelleme : 09.06.2020 08:11
ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programında, minimum kredi ölçeğini 500 bin dolardan 250 bin dolara düşürdü.



Fed'den yapılan açıklamada, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi akışını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Ana Cadde Borç Verme Programı'nın kapsamının, daha fazla işletmenin destek alabilmesi için genişletildiği bildirdi.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonominin hayati bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu kredi programının, bu işletmelerin ihtiyaçları ve alınan geri bildirimler doğrultusunda revize edildiği aktarıldı.

Açıklamada, minimum kredi ölçeğinin 500 bin dolardan 250 bin dolara düşürüldüğü, kredi opsiyonlarının vadelerinin ise 4 yıldan 5 yıla çıkarıldığı kaydedildi.

Fed'in açıklamasında, anapara ödemelerinin 2 yıl ertelendiği, tüm krediler için geri ödeme süresinin uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fed Başkanı Jerome Powell, "Küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek, böylece onları yeniden açılmaya ve istihdam sağlamaya hazır hale getirmek, geniş tabanlı ekonomik toparlanmayı teşvik etmeye yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, yapılan düzenlemelerin, bu zorlu dönemde istihdamı desteklemek için Ana Cadde Borç Verme Programı'nın kabiliyetini geliştireceğini ifade etti.





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