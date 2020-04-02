ABD Merkez Bankası, corona virüs salgınının yol açtığı ekonomik yavaşlama ile başa çıkma çabaları çerçevesinde büyük bankalar için kaldıraç kurallarını belirli bazı yatırımları kaldıraç hesabından muaf tutarak geçici olarak hafifletti.
Fed`den bazı bankalar için yeni hamle
02.04.2020 09:20
Son güncelleme : 02.04.2020 09:20
Alınan karar ile, bankalar ellerindeki ABD Hazine kağıtları veya Fed'deki mevduatları munzam kaldıraç oranı hesabına dahil etmeyebilecekler.
Fed, 31 Mart 2021'e kadar tanınan bu muafiyetlerin Hazine kağıdı piyasasındaki gerilimin hafifletilmesine yardım edeceğini ve bankaları kredi vermeye devam etmeleri için cesaretlendireceğini vurguladı.
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BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|2,75
|21.621.181
|% 10,00
|
|IHGZT
|5,50
|677.202
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.662.270
|% 10,00
|
|DAGI
|2,09
|2.706.270
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|129.581
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,43
|27.634.674
|% -10,00
|
|TMPOL
|4,68
|12.920.697
|% -10,00
|
|RTALB
|5,13
|14.559.930
|% -10,00
|
|KSTUR
|21,70
|24.383
|% -9,96
|
|BURVA
|11,68
|138.734
|% -9,95
|
|THYAO
|8,99
|783.371.135
|% -0,88
|
|ASELS
|22,88
|745.268.422
|% -3,05
|
|SASA
|7,90
|742.263.103
|% -9,92
|
|GARAN
|7,84
|714.081.653
|% -3,57
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|IHLGM
|1,07
|292.307.750
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,02
|423.235.651
|% 6,32
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|ODAS
|1,40
|287.421.699
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|92.542.406
|% 3,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2448
|8,2862
|% -0,25
|
|Frank
|6,8604
|6,9017
|% -0,79
|
|Riyal
|1,7645
|1,7733
|% -0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.587
|-4,96
|
|Altın Gr.
|340
|340
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,04
|14,09
|0,11
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|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|-0,00
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|B. Petrol
|26,83
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