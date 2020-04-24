ABD Merkez Bankası`nın, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için hayata geçirilen kredi programlarından faydalananları, kredi tutarlarını ve faiz oranlarını aylık olarak duyurmayı planladığını bildirdi.
Fed`den corona virüs kredileri kararı
24.04.2020 09:15
Son güncelleme : 24.04.2020 09:29
AA
Fed'den yapılan açıklamada, hane halkları ile işletmelere kredi akışını sağlamak ve ekonomik toparlanmayı desteklemek için uygulamaya konulan kredi programlarının detaylarına ilişkin kamunun kapsamlı bir şekilde bilgilendirileceği belirtildi.
Finansal raporlama ile politika oluşturma sürecinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri temel alınarak raporlamanın yapılmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, Kovid-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmek amacıyla hayata geçirilen kredi programlarından faydalananlar, kredi tutarları ve faiz oranlarının yanı sıra her bir kredi için toplam maliyet, gelir ve ücret bilgileri gibi detayların paylaşılacağı aktarıldı.
Açıklamada, söz konusu raporlamanın en az 30 günde bir yapılacağı kaydedildi.
Bankanın açıklamasında görüşlerine yer verilen Fed Başkanı Jerome Powell, "Fed, bu zor zamanda ekonomiyi desteklemeye yönelik eylemlerimize ilişkin kamuoyuna ve Kongreye detaylı bilgi sağlayarak şeffaflık ve hesap verebilirlik taahhüdünde bulunuyor." ifadelerini kullandı.
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
98.962
En Düşük
97.897
18:056,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0448
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
18:057,5210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0314
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5238
En Düşük
7,4769
18:05387,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,85
|Açılış
|: 387,44
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
387,75
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|179.890.224
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|THYAO
|10,37
|447.232.577
|% 0,00
|
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|179.890.224
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|THYAO
|10,37
|447.232.577
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,00
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 0,00
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,00
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5805
|8,6236
|% 0,39
|
|Frank
|7,1154
|7,1583
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8512
|1,8605
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-7,16
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,80
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.543
|6,20
|
|Tam
|2.547
|2.610
|6,30
|
|Yarım
|1.241
|1.274
|3,10
|
|Çeyrek
|622
|637
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|21,52
|21,52
|0,19
|