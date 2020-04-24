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Fed`den corona virüs kredileri kararı

24.04.2020 09:15

Son güncelleme : 24.04.2020 09:29
ABD Merkez Bankası`nın, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için hayata geçirilen kredi programlarından faydalananları, kredi tutarlarını ve faiz oranlarını aylık olarak duyurmayı planladığını bildirdi.



AA

Fed'den yapılan açıklamada, hane halkları ile işletmelere kredi  akışını sağlamak ve ekonomik toparlanmayı desteklemek için uygulamaya konulan  kredi programlarının detaylarına ilişkin kamunun kapsamlı bir şekilde  bilgilendirileceği belirtildi.

Finansal raporlama ile politika oluşturma sürecinde şeffaflık ve hesap  verebilirlik ilkeleri temel alınarak raporlamanın yapılmasının planlandığı ifade  edilen açıklamada, Kovid-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmek amacıyla  hayata geçirilen kredi programlarından faydalananlar, kredi tutarları ve faiz  oranlarının yanı sıra her bir kredi için toplam maliyet, gelir ve ücret bilgileri  gibi detayların paylaşılacağı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu raporlamanın en az 30 günde bir yapılacağı  kaydedildi.

Bankanın açıklamasında görüşlerine yer verilen Fed Başkanı Jerome  Powell, "Fed, bu zor zamanda ekonomiyi desteklemeye yönelik eylemlerimize ilişkin  kamuoyuna ve Kongreye detaylı bilgi sağlayarak şeffaflık ve hesap verebilirlik  taahhüdünde bulunuyor." ifadelerini kullandı.






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