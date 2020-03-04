ABD Merkez Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 17-18 Mart’taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi, politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti.
Fed`den sürpriz faiz indirimi
04.03.2020 09:37
Son güncelleme : 04.03.2020 09:37
AA
Fed'den yapılan açıklamada, ABD ekonomisinin temellerinin güçlü kalmaya devam ettiği ancak Kovid-19 salgınının ekonomik faaliyetlere yönelik gelişen riskler oluşturduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu riskler doğrultusunda, istihdam ve fiyat istikrarına yönelik hedeflerin desteklenmesi için FOMC'nin politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmeyi kararlaştırdığı ifade edildi.
Komitenin Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeleri ve ekonomik görünüme etkilerini yakından izlediği vurgulanan açıklamada, ekonomiyi desteklemeye yönelik uygun araçların kullanılacağı kaydedildi.
Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerin artması üzerine alınan faiz indirimi kararı, FOMC'un 2008 küresel krizinden bu yana ilk kez planlı toplantıları öncesi aldığı faiz kararı oldu.
Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fed'in söz konusu faiz indirimini yeterli görmediğini belirtti. Trump, daha fazla faiz indirimi yapılmasını istedi.
18:05111.207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
0
En Düşük
0
18:056,1406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0370
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,1430
En Düşük
6,0934
18:056,8460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0201
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,8556
En Düşük
6,8098
18:05323,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,03
|Açılış
|: 323,91
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
320,76
BIST En Aktif Hisseler
|ISFIN
|3,39
|85.754.383
|% 0,00
|
|KCHOL
|18,20
|62.595.560
|% 0,00
|
|KOZAA
|11,92
|126.673.559
|% 0,00
|
|OLMIP
|4,29
|4.017.487
|% 0,00
|
|PETKM
|3,80
|290.298.133
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,39
|85.754.383
|% 0,00
|
|KCHOL
|18,20
|62.595.560
|% 0,00
|
|KOZAA
|11,92
|126.673.559
|% 0,00
|
|OLMIP
|4,29
|4.017.487
|% 0,00
|
|PETKM
|3,80
|290.298.133
|% 0,00
|
|ASELS
|30,48
|1.565.723.915
|% 0,00
|
|THYAO
|12,22
|1.205.977.083
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|660.204.564
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 0,00
|
|HALKB
|6,49
|421.230.417
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 0,00
|
|KARSN
|1,90
|376.240.027
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,38
|256.167.952
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|384.743.450
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,15
|172.761.956
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8370
|7,8763
|% 0,58
|
|Frank
|6,3805
|6,4189
|% 0,32
|
|Riyal
|1,6308
|1,6390
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.643
|6,87
|
|Altın Gr.
|324
|324
|3,43
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,24
|17,28
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,04
|
|B. Petrol
|52,66
|52,66
|0,80
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59IHLGM
Yüzde 7.81 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 619, 622 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4030, 25 artarak (% 3.16 ) 131, 601
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, IHLGM, ODAS
-
17:58XU100
Endeks 110, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 87 üstünde . İşlem hacmi 9, 017.00 milyon TL de
-
17:58NUHCM
Yüzde 9.87 oranında artışla 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 392, 717 adet işlem