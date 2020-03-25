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Fed`in sınırsız desteğinin etkileri piyasaların merceğinde

25.03.2020 11:50

Son güncelleme : 25.03.2020 11:55
ABD Merkez Bankası`nın "sınırsız" genişleme hamlesiyle piyasalardaki panik havası azalsa da söz konusu adımların etkisinin sürdürülebilir olup olmayacağı yatırımcılar için soru işareti olmaya devam ediyor.



AA

Fed, piyasaların desteklenmesi için sınırsız varlık alımı kararı aldı. Piyasaların sorunsuz bir şekilde işlemesi ve para politikasının etkili geçişkenliğini sağlamak amacıyla hazine tahvili ve konut kredisine dayalı menkul kıymet alacak olan banka, yeni programlar oluşturarak çalışanlar, tüketiciler ve  işletmelere kredi akışını destekleyecek ve yeni finansman sağlayacak.

Fed, bu kapsamda 300 milyar dolara yakın yeni finansman, Hazine  Bakanlığı Borsa İstikrar Fonu da 30 milyar dolarlık öz kaynak sağlayacak. Banka ayrıca, bu hafta her gün 75 milyar dolarlık hazine tahvili ve 50 milyar dolarlık  konut kredisine dayalı menkul kıymet alımı yapacak.

Fed'in bu aksiyonu sonrası piyasalarda hızlı yükselişler görülürken,  altının onsu da 1.639,75 dolara kadar yükseldi. Dolar endeksi ise 101,05  seviyesine kadar geriledi.

Euro/dolar paritesi, 1,0636 ile Nisan 2017'den bu yana en düşük  seviyesini görmesinin ardından 1,0800 seviyesinin üzerine çıktı.

Fed'in bu adımı piyasaların imdadına yetişti gibi gözükse de yeni tip  corona virüs (Kovid-19) kaynaklı endişeler geçene kadar yatırımcıların temkinli  olmaya devam edeceği ve satış baskısının devam edebileceği algısı öne çıkıyor.

Salgına ilişkin endişelerden dolayı hisse senedi piyasalarındaki  pozitif seyir, diğer para birimleri ve altının dolar karşısında değer kazanması  sürdürülebilir olmayabilir.

"FED'İN HAMLESİ CESARET VERİCİ ANCAK SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAMA RİSKİ VAR"

Rabobank G10 FX Strateji Başkanı Jane Foley, konuya ilişkin AA  muhabirine yaptığı açıklamada, Fed'in vaatlerinin piyasalardaki güveni  yükselttiğini, bunun sonucunda doların geri çekildiğini, Fed'in hamlesinin  cesaret verici ancak sürdürülebilir olmama riski bulunduğunu söyledi.

Foley, Kovid-19'un daha kötü hale gelmeyeceğine dair bir güven oluşana  kadar piyasalarda tekrar bir çöküş olabilme ve dolara talebin artma riski  bulunduğunu kaydetti.

Fed'in açıkladığı önlemlerin piyasalardaki endişeyi yatıştırmada en azından şimdilik başarılı olduğunu aktaran Foley, 3 aylık öngörüsüne göre euro/dolar paritesinin 1,05 seviyelerine kadar gerileyebileceğini söyledi.

Foley, "Avrupa ve ABD'de salgına ilişkin ölüm oranı arttığı sürece iş dünyası ve tüketici güveni düşecek, reel ekonomiye yönelik tehdit de yayılacak.  Bu ortamda doların yüksek seviyelerde kalmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"HAMLELERİN, DOLAR ÜZERİNDEKİ YUKARI YÖNLÜ BASKIYI ORTADAN KALDIRACAĞINI TAHMİN EDİYORUM"

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte de Fed'in hamlelerinin; çok önemli olduğunu ve yatırımcıların dolara artan talebini tatmin edeceğini söyledi.

Söz konusu hamlelerin dolar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı ortadan kaldıracağı öngörüsünde bulunan Houte, euronun dolara karşı kayıplarını telafi  etmesi için salgının Avrupa'da kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.

Houte, Fed'in dolarda istikrarı sağlayacağını ancak gelecek birkaç  hafta dolarda fazla bir düşüş görülmeyeceğini söyledi.

ALTININ ONS'UNDA 1.600 DOLAR VURGUSU

Commerzbank Emtia Araştırma Bölüm Başkanı Eugen Weinberg ise Fed'in  adımlarının etkilerinin ortaya çıktığını, altının onsunun 1.600 dolar  seviyelerini gördüğünü ifade etti.

Fed tarafından uygulanan önlemlerin 2008 krizinden daha agresif  olduğunu aktaran Weinberg, hisse senedi piyasalarına yönelik kırılganlığın devam  ettiğini ve bu durumun güvenli liman olarak altını destekleyebileceğini kaydetti.

"ABD VE AVRUPALI YATIRIMCILAR KÜLÇE VE SİKKE ALIYOR"

ING Group Kıdemli Emtia Stratejisti Wenyu Yao, Fed'in sınırsız  genişleme hamlesinin hisse senedi piyasalarındaki satışların hafiflemesine yardım  edeceğini söyledi.

Altının fiziki piyasada yükseldiğini aktaran Yao, ABD ve Avrupalı yatırımcıların külçe ve sikke aldığını bildirdi.

"FED'İN ADIMLARI, ALTIN PİYASASINDAKİ SATIŞLARIN HAFİFLEMESİNE YARDIMCI OLDU"

Capital Economics Emtia Ekonomisti Alexandre Kozul Wright da "Görünüşe  bakılırsa Fed'in adımları, altın piyasasındaki satışların hafiflemesine yardımcı  oldu." ifadesini kullandı.

Bu durumu, "şu anda altın gibi güvenli varlıkların tekrar  toparlanması" olarak adlandırma için çok erken olduğunu belirten Wright,  deflasyonist döngüye ilişkin artan ihtimalin altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü  riskler oluşturduğunu, Fed'in adımlarının bu deflasyonist periyodun atlatılmasını  sağlayacağının kesin olmadığını vurguladı.

Wright, "Bütünüyle bakıldığında altının onsu için 2020 sonu tahminimiz 1.600 dolar." dedi.




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