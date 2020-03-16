Fiat, Avrupa`daki fabrikalarında üretime ara verdi













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Dünyanın başlıca araç üreticilerinden Fiat Chrysler (FCA) corona virüs salgını nedeniyle meydana gelen aksaklıklardan dolayı Avrupa'daki fabrikalarının neredeyse tamamında üretime 27 Mart'a kadar ara verdi.FCA tarafından yapılan açıklamada, "(üretime) Geçici ara verilmesi grubun arzı optimize ederek talepte meydana gelen aksamaya etkin bir şekilde karşılık vermesini sağlayacak" denildi. FCA hisseleri açıklamanın ardından %5.86 düştü.Şirket, İtalya'daki Melfi, Pomigliano, Cassino, Mirafiori, Grugliasco ve Modena, Sırbistan'daki Kragujevac ve Polonya'daki Tychy fabrikalarında üretime ara verdi.Hafta sonunda lüks spor araba üreticisi Ferrari de parça sıkıntısı nedeniyle sahip olduğu iki fabrikada üretime ara vereceğini açıklamıştı.Avrupa'da corona virüs salgınından en sert etkilenen ülke olan İtalya'da ülke çapında tecrit önlemleri alınıyor. Hükümet şirketlerin ancak salgına karşı çok sıkı güvenlik önlemleri alması halinde faaliyet göstermesine izin veriyor.