Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı arttı

02.06.2020 15:44

Son güncelleme : 02.06.2020 15:53
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, martta 171 milyar 271 milyon dolar seviyesine çıktı.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere  göre, martta bir önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz  varlıkları 476 milyon dolar azaldı, yükümlülükleri ise 431 milyon dolar  arttı.

Böylece net döviz pozisyon açığı, 171 milyar 271 milyon dolar olarak  gerçekleşerek bir önceki aya göre 907 milyon dolar artış kaydetti.

Varlık dağılımı incelendiğinde, martta bir önceki aya göre ihracat  alacakları 1 milyar 280 milyon dolar azalırken, yurt içi bankalardaki mevduat 539  milyon dolar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 157 milyon dolar arttı.  Sonuç olarak varlıklar, 476 milyon dolar azalış gösterdi.

Yükümlülük dağılımında ise martta bir önceki aya göre ithalat borçları  343 milyon dolar azalırken, yurt içinden sağlanan nakdi krediler 79 milyon dolar  ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler 695 milyon dolar arttı. Bunlara bağlı  olarak yükümlülüklerde 431 milyon dolar artış gerçekleşti.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, martta bir önceki aya göre  yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 1 milyar 551 milyon dolar artarken,  uzun vadeli olanlar 1 milyar 472 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan  kredilerde ise kısa vadeli olanlar 5 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler  357 milyon dolar arttı.

Aynı dönemde, kısa vadeli varlıklar 108 milyar 807 milyon dolar iken,  kısa vadeli yükümlülükler 99 milyar 554 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası, martta 8 milyar 553 milyon  dolar gerçekleşerek şubat dönemine göre 2 milyar 179 milyon dolar azalış  kaydetti. Bu gelişmelerle kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler  içindeki payı da yüzde 33 oldu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:37107.718
Değişim :  0,42% |  451,77
Açılış :  107.788  
Önceki Kapanış :  107.266  
En Yüksek
108.484 En Düşük
107.099
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 80,30 32.366.500 % 10,00  
DARDL 12,10 2.600.657 % 10,00  
EMNIS 4,07 180.216 % 10,00  
FRIGO 16,30 1.403.495 % 9,99  
YONGA 27,36 743.145 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4546 8,4970 % -0,28  
Frank 6,9969 7,0391 % -0,85  
Riyal 1,7967 1,8057 % -0,64  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.740 1.740 0,34  
Altın Gr. 379 379 -1,92  
Cumhuriyet 2.457 2.495 -14,10  
Tam 2.529 2.560 -22,10  
Yarım 1.234 1.253 -10,90  
Çeyrek 617 627 -3,50  
Gümüş.Ons 18,23 18,27 -0,05  
Gümüş Gr. 3,97 3,97 -0,04  
B. Petrol 39,16 39,16 0,84  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru