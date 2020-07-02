Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

02.07.2020 15:32

Son güncelleme : 02.07.2020 15:32
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, nisanda 170 milyar 33 milyon dolar seviyesine indi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere  göre, nisanda bir önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz  varlıkları 4 milyar 226 milyon dolar, yükümlülükleri ise 6 milyar 663 milyon  dolar azaldı.

Böylece net döviz pozisyon açığı, 170 milyar 33 milyon dolara  gerileyerek bir önceki aya göre 2 milyar 437 milyon dolar azalış kaydetti.

Varlık dağılımı incelendiğinde, nisanda bir önceki aya göre ihracat  alacakları 4 milyar 360 milyon dolar azalırken, yurt içi bankalardaki mevduat 55  milyon dolar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 8 milyon dolar arttı.  Sonuç olarak varlıklar, 4 milyar 226 milyon dolar azalış gösterdi. 

Yükümlülük dağılımında ise nisanda  bir önceki aya göre ithalat  borçları, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi  krediler sırasıyla 3 milyar 769 milyon dolar, 1 milyar 779 milyon dolar ve 1  milyar 115 milyon dolar azaldı. Bunlara bağlı olarak yükümlülüklerde 6 milyar 663  milyon dolar azalış gerçekleşti.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, nisanda bir önceki aya  göre yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 1 milyar 112 milyon dolar, uzun  vadeli olanlar ise 667 milyon dolar geriledi. Yurt dışından sağlanan kredilerde  ise kısa vadeli olanlar 4 milyar 348 milyon dolar, uzun vadeli krediler ise 537  milyon dolar azaldı.

Aynı dönemde, kısa vadeli varlıklar 103 milyar 60 milyon dolar iken,  kısa vadeli yükümlülükler 94 milyar 31 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası, nisanda 9 milyar 29 milyon  dolar gerçekleşerek mart dönemine göre 1 milyar 226 milyon dolar artış kaydetti.  Bu gelişmelerle kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı da  yüzde 32 oldu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:18116.745
Değişim :  1,24% |  1.429,65
Açılış :  115.844  
Önceki Kapanış :  115.315  
En Yüksek
116.845 En Düşük
115.746
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 2,20 95.188.308 % 10,00  
OZGYO 2,31 151.552.797 % 10,00  
KENT 621,60 5.003.946 % 10,00  
MAALT 85,35 21.246.059 % 9,99  
PKENT 178,60 3.475.529 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5569 8,5998 % 0,46  
Frank 7,2377 7,2813 % 0,35  
Riyal 1,8221 1,8312 % 0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.768 -3,51  
Altın Gr. 390 390 0,07  
Cumhuriyet 2.528 2.547 0,50  
Tam 2.602 2.614 0,50  
Yarım 1.264 1.279 0,20  
Çeyrek 632 640 0,10  
Gümüş.Ons 17,80 17,88 -0,17  
Gümüş Gr. 3,95 3,95 -0,02  
B. Petrol 42,37 42,37 0,34  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru