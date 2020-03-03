GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

03.03.2020 15:22

Son güncelleme : 03.03.2020 15:33
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, geçen yıl sonunda 175 milyar 128 milyon dolar seviyesine geriledi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2019 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, Aralık 2019'da  bir önceki aya göre 308 milyon dolar, yükümlülükler 117 milyon dolar arttı.

Net döviz pozisyon açığı ise geçen yıl sonunda 175 milyar 128 milyon  dolar olarak gerçekleşerek, açık bir önceki aya göre 191 milyon dolar  geriledi.

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde,  bir önceki aya  göre yurt içi bankalardaki mevduat 268 milyon dolar azalırken, yurt dışına  doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 283 milyon dolar ve  274 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan  nakdi krediler 2 milyar 433 milyon dolar gerilerken, yurt içinden sağlanan nakdi  krediler ile ithalat borçları sırasıyla 732 milyon dolar ve 1 milyar 818 milyon  dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Aralık 2019 döneminde yurt  içinden sağlanan kısa vadeli krediler bir önceki aya kıyasla 387 milyon dolar  azalırken, uzun vadeli olanlar ise 1 milyar 119 milyon dolar artış gösterdi. Yurt  dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 223 milyon dolar artarken,  uzun vadeli krediler 838 milyon dolar azaldı.

Aralık 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 103 milyar 994 milyon  dolar, kısa vadeli yükümlülükler 94 milyar 241 milyon dolar olarak gerçekleşti.  Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 9 milyar 753 milyon dolar seviyesinde  gerçekleşti. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 oldu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:18110.470
Değişim :  2,94% |  3.159,85
Açılış :  108.998  
Önceki Kapanış :  107.310  
En Yüksek
110.582 En Düşük
108.881
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 5,62 33.693.990 % 19,83  
SONME 6,11 5.357.540 % 14,85  
OYAYO 5,12 6.484.024 % 14,80  
TKNSA 7,69 69.832.807 % 14,26  
SNPAM 5,98 1.966.970 % 13,69  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8559 7,8953 % 0,20  
Frank 6,4073 6,4459 % 0,30  
Riyal 1,6375 1,6457 % 0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.602 1.602 16,46  
Altın Gr. 318 318 3,91  
Cumhuriyet 2.115 2.147 1,00  
Tam 2.098 2.151 -6,69  
Yarım 1.014 1.040 -3,24  
Çeyrek 509 520 -1,61  
Gümüş.Ons 16,82 16,86 0,18  
Gümüş Gr. 3,34 3,34 0,04  
B. Petrol 53,29 53,29 1,39  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru