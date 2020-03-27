Fitch, ABD`nin kredi notunu AAA olarak teyit etti.
Fitch, ABD`nin notunu teyit etti
27.03.2020 09:39
Son güncelleme : 27.03.2020 09:39
Fitch Ratings, ABD'nin yabancı para
cinsinden uzun vadeli kredi notunu 'durağan' görünüm ile AAA olarak teyit etti.
Fitch yaptığı açıklamada, ABD'nin kredi notunun ekonominin büyüklüğü, yüksek kişi başına gelir ve dinamik iş yapma ortamı gibi ülkenin yapısal olarak güçlü tarafları tarafından desteklendiğini belirtti.
Açıklamada, ABD Doları
ihraç edebilir olmanın da ABD'ye fayda sağladığını belirten Fitch, ABD'nin borç toleransının diğer AAA notuna sahip ülkelere göre daha yüksek olduğunu değerlendirdiklerini de vurguladı.
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En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|AGYO
|1,16
|3.495.078
|% 0,00
|
|AKMGY
|21,12
|218.707
|% 0,00
|
|BAGFS
|11,75
|15.434.220
|% 0,00
|
|BRISA
|7,20
|6.507.611
|% 0,00
|
|CELHA
|6,87
|5.011.785
|% 0,00
|
|AGYO
|1,16
|3.495.078
|% 0,00
|
|AKMGY
|21,12
|218.707
|% 0,00
|
|BAGFS
|11,75
|15.434.220
|% 0,00
|
|BRISA
|7,20
|6.507.611
|% 0,00
|
|CELHA
|6,87
|5.011.785
|% 0,00
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 0,00
|
|ASELS
|24,26
|1.216.074.149
|% 0,00
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,73
|520.244.459
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 0,00
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 0,00
|
|ODAS
|1,33
|178.488.836
|% 0,00
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8400
|7,8793
|% 0,75
|
|Frank
|6,6454
|6,6855
|% 0,48
|
|Riyal
|1,7012
|1,7097
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.628
|-2,25
|
|Altın Gr.
|335
|335
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,55
|14,61
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|26,55
|26,55
|0,21
|