Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İtalya`nın kredi notunun "BBB" seviyesinden "BBB-" seviyesine düşürüldüğünü ve görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.
Fitch, İtalya`nın kredi notunu düşürdü
29.04.2020 08:41
Son güncelleme : 29.04.2020 08:41
AA
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İtalya'nın kredi notundaki düşüşün yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ülke ekonomisi ve mali durumu üzerindeki etkiyi yansıttığı ifade edildi.
Açıklamada, İtalya'nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "BBB" seviyesinden "BBB-" seviyesine indirildiği, görünümünün ise "durağan" olarak belirlendiği kaydedildi.
İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 8 daralacağının tahmin edildiği açıklamada, Kovid-19 salgınının bu yılın ikinci yarısında kontrol altına alınması halinde 2021'de nispeten güçlü bir ekonomik toparlanmanın yaşanabileceği aktarıldı.
Açıklamada, salgında ikinci bir dalga olması ve tecrit önlemlerinin yeniden başlaması durumunda, ekonominin bu yıl ve gelecek yıl daha çok zayıflayacağı belirtildi.
Avrupa Merkez Bankasının (ECB) varlık alımlarının İtalya'nın Kovid-19 salgınına karşı aldığı mali önlemleri kolaylaştıracağına dikkati çekilen açıklamada, bunun aynı zamanda borçlanma maliyetlerini kısa vadede düşük seviyelerde tutarak risklerin yeniden finansmanını hafifleteceği bildirildi.
18:05100.707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.918
En Düşük
100.621
18:056,9841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9905
En Düşük
6,9716
18:057,5770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0193
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5828
En Düşük
7,5446
18:05384,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,63
|Açılış
|: 384,55
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,69
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|9,57
|36.754.527
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|329.163
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|47.513.903
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|620.895
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.504.209
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|488.533
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|844.877
|% -9,84
|
|SERVE
|3,59
|1.158.060
|% -9,80
|
|SUMAS
|10,97
|46.769
|% -7,35
|
|IHGZT
|4,27
|199.066
|% -7,17
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|THYAO
|10,65
|757.013.204
|% -1,57
|
|ASELS
|27,36
|545.381.467
|% -0,44
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|CEMAS
|1,06
|149.841.185
|% 1,92
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,10
|238.307.504
|% -0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6839
|8,7275
|% 0,35
|
|Frank
|7,1485
|7,1916
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8513
|1,8606
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|3,59
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.517
|1,50
|
|Tam
|2.524
|2.578
|1,60
|
|Yarım
|1.230
|1.260
|0,70
|
|Çeyrek
|617
|630
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,24
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|23,38
|23,38
|0,64
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SODA, TAVHL, KOZAA
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -141, 35 kaybederek (% -0.15 ) 94, 800
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, HALKS, EGCYO, EGCEY, RODRG, ARTI, EGCYH, EKIZ, VANGD, ALYAG
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, CASA, BMELK, YBTAS
-
17:59
PAPIL, SNPAM, KPHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında