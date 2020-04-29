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Fitch, İtalya`nın kredi notunu düşürdü

29.04.2020 08:41

Son güncelleme : 29.04.2020 08:41
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İtalya`nın kredi notunun "BBB" seviyesinden "BBB-" seviyesine düşürüldüğünü ve görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.



AA

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İtalya'nın kredi  notundaki düşüşün yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ülke ekonomisi ve  mali durumu üzerindeki etkiyi yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada, İtalya'nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "BBB"  seviyesinden "BBB-" seviyesine indirildiği, görünümünün ise "durağan" olarak  belirlendiği kaydedildi.

İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 8 daralacağının tahmin edildiği  açıklamada, Kovid-19 salgınının bu yılın ikinci yarısında kontrol altına alınması  halinde 2021'de nispeten güçlü bir ekonomik toparlanmanın yaşanabileceği  aktarıldı.

Açıklamada, salgında ikinci bir dalga olması ve tecrit önlemlerinin  yeniden başlaması durumunda, ekonominin bu yıl ve gelecek yıl daha çok  zayıflayacağı belirtildi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) varlık alımlarının İtalya'nın Kovid-19  salgınına karşı aldığı mali önlemleri kolaylaştıracağına dikkati çekilen  açıklamada, bunun aynı zamanda borçlanma maliyetlerini kısa vadede düşük  seviyelerde tutarak risklerin yeniden finansmanını hafifleteceği bildirildi.




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