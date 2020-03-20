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Fitch küresel büyüme tahminini düşürdü

20.03.2020 08:55

Son güncelleme : 20.03.2020 08:55
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiyi baskılamasından dolayı küresel büyüme tahmini neredeyse yarı yarıya düşürdü ve yüzde 2,5`ten yüzde 1,3`e çekti.



AA

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 krizinin küresel büyümeyi olumsuz etkilediği vurgulandı.

Küresel resesyonun söz konusu olduğuna dikkati çekilen açıklamada, temel küresel büyüme tahminin neredeyse yarı yarıya düşürüldüğü ve yüzde 2,5'ten  yüzde 1,3'e indirildiği kaydedildi.

Açıklamada, küresel ekonomik büyüklüğün bu yıl için daha önce  öngörülen 850 milyar dolar seviyesinden daha düşük olacağı bildirildi.

ÇİN EKONOMİSİNE BÜYÜK ŞOK

Acil durum makroekonomik politikalarının şu aşamada ekonomideki  hasarları sınırlamaya yönelik olduğunun aktarıldığı açıklamada, söz konusu  politikaların 2020'nin ikinci yarısında toparlanmaya yardımcı olması gerektiğinin  altı çizildi.

Açıklamada, Çin ekonomisindeki şokun çok ciddi olduğuna işaret  edilerek, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) bu yılın ilk çeyreğinde  bir önceki çeyreğe göre yüzde 5'in üzerinde, yıllık bazda ise yüzde 1 düşmesinin  muhtemel olduğu aktarıldı.

Çin'deki Kovid-19 vakalarının çok keskin şekilde düştüğünün  belirtildiği açıklamada, bu durumun yılın ikinci çeyreğinde belirgin bir ekonomik  toparlanmaya imkan sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, tedarik zincirindeki aksamalar ve Çin ürünlerine olan  talebin azalamasının etkilerinin özellikle Asya'nın geri kalanı ve Euro  Bölgesi'nde derin bir şekilde hissedilmeye devam edeceği bildirildi.

BÜYÜK EKONOMİLERDE DURMA RİSKİ

Virüsün Çin dışında hızla yayılmasının seyahat ve turizm sektörlerinde  keskin düşüşlere ve iş ile eğlenceye yönelik etkinliklerin iptaline neden  olduğunun anımsatıldığı açıklamada, İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerin  GSYH'lerinde gelecek aylarda büyük ölçüde düşüşe neden olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, riskin kısa süre içinde salgının yayılmasıyla tüm büyük  ekonomilerde ani durgunluğun görülmesinin olduğu belirtildi.

Çin ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinden itibaren toparlanma  beklenmesine rağmen büyüme performansının bu yıl yüzde 3,7 düşeceğine işaret  edilen açıklamada, İtalya ve İspanya GSYH'lerinin ise sırasıyla yüzde 2 ve yüzde  1 düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, Euro Bölgesi'nin ekonomik bu yıl yüzde 0,4 daralmasının  beklendiğine dikkat çekilirken, virüs öncesi yüzde 2 olarak öngörülen ABD  ekonomisinin büyümesinin bu yıl yüzde 1 olarak tahmin edildiği ve GSYH'nin yılın  ikinci çeyreğinde yüzde 0,5 düşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

PETROL FİYATI TAHMİNLERİ

Fitch'in açıklamasında, geçen yıl yüzde 2,7 olan küresel büyümenin bu  yıl yüzde 1,3'e düşmesinin beklendiği ve bu oranın 1990'ların başı ve 2001'de küresel ekonominin kötüye gittiği dönemlerden daha zayıf olacağı aktarıldı.

Petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerinde yer aldığı açıklamada, brent petrolün fiyatının bu yıl vari başına ortalama 41 dolarda kalmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi arasındaki işbirliğinin çökmesi ve petrol arzına yönelik beklentilerin artırmasıyla, 2021 yılı için daha önce 60 dolar olarak tahmin edilen petrol fiyatlarının varil başına ortalama 48 dolar olmasının beklendiği bildirildi.





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