Ford Motor`dan flaş sınırlama! `Seyahat etmeyin`













FOREKS

Ford Motor zorunlu haller dışında çalışanlarının seyahat etmelerine sınırlama getirdi.



HAFTALIK GÖZDEN GEÇİRİLECEK



Ford Motor CEO'su Jim Hackett çalışanlara yaptığı açıklamada, havayolu ile tüm iş seyahatlerine sınırlama getirildiğini buna uluslararası ve ülke içi seyahatlerin de dahil edildiğini belirtti. Kararın haftalık olarak gözden geçirileceğini de vurguladı.