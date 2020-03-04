Ford Motor`dan flaş sınırlama! `Seyahat etmeyin`

BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|8,07
|162.498.589
|% 19,91
|CRFSA
|6,87
|54.308.726
|% 19,90
|DYOBY
|5,62
|34.531.612
|% 19,83
|AVGYO
|2,10
|99.826.186
|% 16,02
|DAGHL
|3,39
|1.440.914
|% 14,92
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8115
|7,8506
|% 0,25
|Frank
|6,3631
|6,4014
|% 0,04
|Riyal
|1,6247
|1,6328
|% 0,18
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|8,87
|Altın Gr.
|323
|323
|2,11
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|Gümüş.Ons
|17,30
|17,34
|0,17
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,03
|B. Petrol
|52,56
|52,56
|0,70
Seans Raporu
- 17:59IHLGM Yüzde 7.81 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 619, 622 adet işlem
- 17:58XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4030, 25 artarak (% 3.16 ) 131, 601
- 17:58 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, IHLGM, ODAS
- 17:58XU100 Endeks 110, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 87 üstünde . İşlem hacmi 9, 017.00 milyon TL de
- 17:58NUHCM Yüzde 9.87 oranında artışla 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 392, 717 adet işlem