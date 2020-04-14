Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasının 11 Mayıs`a kadar uzatılmasıyla ülke ekonomisinin yüzde 8 küçüleceğini açıkladı.
Fransa ekonomisi yüzde 8 küçülecek
14.04.2020 13:08
Son güncelleme : 14.04.2020 13:08
AA
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, BFMTV kanalında salgının ülke ekonomisine etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ülkede serbest dolaşımın 1 ay daha sınırlandırılmasıyla ülke ekonomisinin yüzde 8 gerileyeceğini ifade eden Le Maire, bu süreçte zor durumda olan şirketlerin iflas etmemesi için 100 milyar avro kaynak ayrıldığını belirtti.
Le Maire, geçen hafta yaptığı açıklamada ülkenin, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl 1945'ten bu yana en büyük ekonomik durgunluğu yaşayabileceğini bildirmişti.
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