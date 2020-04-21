GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Gelir İdaresi`nden e-Defter işlemlerine ilişkin süre uzatımı

21.04.2020 13:08

Son güncelleme : 21.04.2020 13:08
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 30 Nisan`a kadar tamamlanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresini 1 Haziran`a uzattı.



AA

GİB'den yapılan duyuruya göre, gelen talepler doğrultusuda e-Defter uygulamasına dahil olan ve mücbir sebep kapsamında olmayan kurumlar vergisi  mükellefleri tarafından yapılması gereken e-Defter işlemlerine ilişkin süre  uzatımına gidilmesi kararı alındı.

Buna göre, 30 Nisan gün sonuna kadar tamamlanması gereken  e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi  Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken elektronik defter  beratlarının yüklenme süresi 1 Haziran Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Ayrıca, 30 Nisan günü sonuna kadar Defter-Beyan Sistemi'ne  kaydedilmesi gereken bu yılın ocak-şubat-mart dönemine ilişkin alış ve giderler  ile satış ve hasılatlara ilişkin kayıt süresi 31 Temmuz Cuma günü sonuna kadar ertelendi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:5397.688
Değişim :  -1,27% |  -1.257,67
Açılış :  98.368  
Önceki Kapanış :  98.946  
En Yüksek
98.503 En Düşük
97.539
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 12,65 3.383.091 % 10,00  
KNFRT 10,24 16.240.095 % 9,99  
BIZIM 13,45 79.370.592 % 9,98  
PINSU 4,87 50.168.980 % 9,93  
BALAT 2,66 221.102 % 9,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5872 8,6302 % -0,16  
Frank 7,1600 7,2031 % 0,28  
Riyal 1,8531 1,8624 % 0,50  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.676 1.677 -18,45  
Altın Gr. 375 376 -2,86  
Cumhuriyet 2.410 2.468 -15,70  
Tam 2.473 2.533 -27,50  
Yarım 1.205 1.236 -7,80  
Çeyrek 604 618 -4,00  
Gümüş.Ons 14,93 14,97 -0,37  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,05  
B. Petrol 19,55 19,55 -6,02  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru