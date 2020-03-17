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Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi uzatıldı

17.03.2020 13:39

Son güncelleme : 17.03.2020 13:39
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzattı.



AA

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan duyuruda, 31 Mart'a kadar verilmesi  gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30  Nisan gün sonuna kadar uzatıldığı aktarıldı.

2019 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin 1-31 Mart  tarihlerinde verilmesi gerekiyordu. Geçen yıla ilişkin kazançlara yönelik verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin ise mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmesi öngörülüyordu.





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