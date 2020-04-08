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`Gelişen piyasalarda yatırım fırsatları var`

08.04.2020 11:04

Son güncelleme : 08.04.2020 11:20
Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak tanınan, Amerikalı yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, küresel piyasalarda borçlanmanın ve para basmanın çare olmadığını belirterek, Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu gelişen piyasalarda yatırım fırsatlarının bulunduğunu belirtti.



AA

Singapur’daki evinden AA muhabirine bağlanan 77 yaşındaki ünlü yatırımcı Rogers, “Anadolu Ajansı’nın doğum günü kutlu olsun. Mesleğiniz güvende. Birilerinin neler olduğuna ilişkin haber vermesi gerekiyor. Bu yüzden biz gelişmeleri anlatması için size ihtiyacımız var. Anadolu Ajansı'na nice 100.  yıllar diliyorum.” dedi.

Corona virüsün (Kovid-19) küresel ekonomik görünüm üzerindeki  etkilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Rogers, “Dünya ekonomileri çöküyor. Bu  kısmen virüs nedeniyle. Son 10 yılda ekonomiler art arda büyüme kaydetti. ABD  için bu bir rekor. Hiç bu kadar uzun süreli olmadı. Öte yandan borçluluk  inanılmaz şekilde arttı. Bu arada çok fazla para basıldı. Amerika’da hisseler çok  yükseldi. Zaten geç kalınmıştı. Bu olmasa başka bir şey olacaktı. Virüs geldi ve  hepimize borsaların düşmesi için gerekçe verdi.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD ekonomisinde corona virüsün etkilerinin ciddi şekilde görüldüğüne  işaret eden Rogers “Şu anda evet ABD ekonomisi en çok zorlanan ekonomi. Çünkü  virüs orayı vuruyor. Şimdi Çin iyileşiyor ama müşterileri durumunda olan ABD,  Japonya ve ABD henüz toparlanmıyor. Bu yüzden Çin’in de toparlanması zor olacak.  Kesinlikle ABD’de ve büyük ihtimalle Avrupa’da daha fazla ekonomik bozulma ile  karşılaşacağız.” ifadelerini kullandı.

“HENÜZ DİP GÖRÜLMEDİ”

Küresel ekonomide corona virüs darbesinin izlerinin silinmesinin zaman  alacağının altını çizen Jim Rogers, “Henüz dibi gördüğümüzü düşünmüyorum. Bu  durumun yarattığı ekonomik zararı düşününün. Bu çok büyük zarar veriyor. Çok  sayıda insan işini kaybetti. Çok sayıda insanın borcu var. Piyasalarda yükseliş  görebilirsiniz fakat bu durumun yarattığı ekonomini düzelmesi zaman alacak.  ”dedi.

Rogers konuşmasına şöyle devam etti:

“Ben önünüzdeki krizin benim hayatımda gördüğüm en kötü kriz olacağını  düşünüyorum. Amerika’da gerileme ve resesyonların çoğundan daha uzun sürecek.  Kesinlikle birkaç aydan uzun sürecek. Kesinlikle bir yıldan uzun bir süre.  Normalde resesyon ve daralmalarda süre bu. Bu durumunda toparlanması 2 yıldan  uzun sürer diyelim. Bu tamamen politikaların duruma nasıl cevap vereceğine bağlı.  Genelde politikacılar hata yapar ve durum daha da kötüleşir.”

“PARA BASMANIN SONUÇLARI UZUN VADEDE KÖTÜ OLACAK”

ABD Başkanı Donald Trump’ın kasım ayında yeniden seçilebilmek için  buna uygun bir politika uyguladığını belirten Rogers, “Şaşırtıcı miktarda harcama  yapıp, para basıyorlar. Bu gelecek 8-9 ay için harika. Peki benim çocuklarıma, ya  bana ne olacak? ABD şu anda dünyanın en borçlu ülkesi durumunda. Bunun üzerine  çok büyük bir yeni borç ekiyor şu anda. Hayır, bu uzun vadede çok kötü olacak.”  değerlendirmesinde bulundu.

Jim Rogers, “2008 yılında bizim dünyada faiz oranlarını azaltabilmek  gibi bir seçeneğimiz vardı. Şu anda böyle bir seçeneğimiz yok. Faizler zaten  sıfır seviyesinde. Önümüzdeki 2-3 sene zarfında faizler yeniden yükselecek ve bu  kez herşey daha da kötüleşecek.” dedi.

“GELİŞEN PİYASALARDA YATIRIM FIRSATLARI VAR”

Gelişen piyasalardaki yatırım fırsatları ile ilgilendiğini belirten  Rogers, Çin’de ve Rusya’da son dönemde bazı hisse alımları yaptığını söyledi.  Rogers, “Fırsatları araştırıyorum. Çin hisseleri geçen seneki seviyesinin yüzde  60 altında. ABD hisseleri şubat ayında tüm zamanların en yüksek seviyesini  görüyordu. Genelde düşük seviyedeyken bir şeyleri satın almak daha iyidir.  Japonya’ya bakıyorum fakat henüz alım yapmadım.” İfadelerini kullandı.

Türkiye’deki yatırım fırsatların ilişkin olarak ise Rogers, “Tüm  gelişmekte olan piyasalar bu süreçte önemli ölçüde düştü. Şu an sizinle  konuşmuyor olsaydım, aslında gidip Türk piyasasına bakıp, oradan alım yapıp  yapmamayı değerlendirirdim. Tüm gelişmekte olan piyasalar dağıldı. Bu durum  genelde (yatırımcılar için) fırsatlar sunar.” dedi.

“BELÇİKA BÖLÜNECEK Mİ, İSPANYA BÖLÜNECEK Mİ?”

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasıyla Avrupa’da  ayrılıkçı hareketlerin de yükselmesinin beklendiğini belirten Jim Rogers,  “Avrupa’da bildiğiniz üzere birçok ayrılıkçı hareket mevcut. O politikacılarda  olanlardan cesaret alıp, bakın orada işe yaradı biz de yapalım diyecekler. Sadece  İtalya’da, Belçika’da, İspanya’da değil, bir çok yerde bu tip ayrılıkçı  hareketler var.” İfadelerini kullandı.

Rogers, “Ekonomi kötüleştikçe insanlar hep suçlayacak birilerini  bulur, yeni bir günah keçisi bulur. Ayrılıkçılar ‘onların suçu bu, ayrılalım”  diyebilecek. Ne kadar (ayrılmak konusunda) başarılı olurlar bilmiyorum. Fakat bu  tür hareketler güçlenecek, piyasaları daha da sarsacak. Belçika bölünecek mi,  İspanya bölünecek mi? Bu hareketlerin artması insanların daha da endişelenmesine  neden olacak.” dedi.





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