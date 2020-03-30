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GİB duyurdu! Kredi kartıyla ödenebilecekler

30.03.2020 12:59

Son güncelleme : 30.03.2020 13:40
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamını genişletti.



AA

Başkanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, vergi  dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezaları, anlaşmalı  bankaların kredi kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabiliyor.

Bu kapsamda, gayrimenkul-menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para  cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para  cezası, tapu harcı, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı,  öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli, sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, TC kimlik kartı bedeli, veraset ve intikal vergisi gibi ödemeler yer alıyor.

50 BİN LİRAYA KADAR OLAN BORÇLAR İÇİN KULLANILACAK

Kovid-19 ile mücadele kapsamında zorunlu olmadıkça vatandaşların ve çalışanların kalabalık ortamlarda bulunmamasını sağlayarak onları korumak ve  salgının yayılmasını engellemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan değerlendirmeler sonucu, bazı vergi türlerinden 50 bin liraya kadar olan borçların da İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesi uygun bulundu.

Söz konusu vergi türleri, yıllık gelir vergisi, zirai kazanç gelir  vergisi, gelir vergisi stopajı (muhtasar), kurumlar vergisi, kurumlar vergisi  stopajı, basit usulde ticari kazanç, gerçek usulde katma değer vergisi, hasılat  esaslı katma değer vergisi, gelir geçici vergi, kurum geçici vergi, diğer  ücretler ve katma değer vergisi tevkifatı olarak belirlendi.

Ayrıca Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Ziraat Bankasına ait banka kartları ile vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para  cezası gibi ödemelerin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmesi mümkün  hale getirildi.

İnteraktif Vergi Dairesinin web sürümü ve mobil uygulaması (GİB Mobil)  üzerinden haftanın her günü 02.00-23.45 saatlerinde kredi ve banka kartlarıyla  ödeme yapılabiliyor.

MÜCBİR SEBEP SORGULAMASI İMKANI

Öte yandan, Başkanlığın internet sitesinde yer alan bir başka duyuruya göre, vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden  yararlanılıp yararlanılmadığına ilişkin sorgulamanın İnteraktif Vergi Dairesi'nden yapılması imkanı sağlandı.

Söz konusu bilgiye, İnteraktif Vergi Dairesi'ne giriş yapılarak "Bilgilerim" başlığından erişilebilecek.






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