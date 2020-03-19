Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs giyim perakendecileri mağazalarını da etkiledi. Giyim perakendesi ve üretimi yapan şirketler mağazalarını geçici bir süreyle kapattıklarını açıkladılar. Satışlar internet üzerinden devam edecek. Lüks giyim şirketi Vakko, KAP`a yaptığı açıklamada hem mağaza hem de üretim faaliyetlerine geçici süreyle ara verdiğini açıklarken, Mavi Giyim Türkiye, Almanya ve Kanada`daki mağazalarını geçici süreyle kapattığını açıkladı.
Giyim perakendecilerinden corona tedbiri
19.03.2020 09:18
Son güncelleme : 19.03.2020 09:28
REUTERS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada 61 yaşında bir erkek hastanın corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı" dedi.
Giyim sektöründeki adı tanınmış pek çok şirket hem perakende mağaza işlettiği hem de imalat yaptığı için, bu durum bazı şirketlerin üretimi de kestiğini gösteriyor.
GEÇİCİ OLARAK FAALİYETLERİNE ARA VERDİLER
Lüks giyim şirketi Vakko
, KAP'a yaptığı açıklamada hem mağaza hem de üretim faaliyetlerine geçici süreyle ara verdiğini açıklarken, Mavi Giyim Türkiye ve Almanya ile Kanada'daki mağazalarını geçici süreyle kapattığını açıkladı.
Mağazalarını kapatanlar arasında Network, Boyner Holding'in iştiraki Beymen ve Altınyıldız, Mudo, Fiba Perakende'nin temsil ettiği Marks and Spencer yer alıyor. Şirketlerin açıklamaları internet sitesi ve sosyal medyada yer aldı.
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