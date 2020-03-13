Google, Hindistan ofisinde bir çalışanda corona virüs (Covid-19) tespit edildiğini doğruladı. Söz konusu kişinin, semptomları virüs teşhisi konulmadan birkaç saat önce gösterdiği belirtildi.
Google’ın ofisinde corona virüs vakası
13.03.2020 11:01
Son güncelleme : 13.03.2020 11:07
DHA
ABD merkezli Google'ın, Hindistan’ın Karnataka eyaletindeki Bangalore kentinde bulunan ofisindeki bir çalışana corona virüs teşhisi konuldu. Virüs tespit edilen çalışanın ve aynı zamanda yakın temas içinde olduğu belirlenen iş arkadaşlarının da karantina altına alındığı bildirildi.
Perşembe günü 76 yaşındaki bir erkeğin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve bu can kaybının Hindistan’da gerçekleşen ilk ölüm olduğu duyurulmuştu. Hindistan’da 73 vaka bulunuyor.
TWİTTER DA PERSONELİNE EVDEN ÇALIŞMA TALİMATI VERDİ
Sosyal paylaşım sitesi Twitter da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyadaki personeline evden çalışma talimatı vermişti.
Açıklamada, çalışanların evlerinde ofis düzeneği kurmak için yaptıkları masrafların şirket tarafından karşılanacağı, evden çalışamayacak durumdaki sözleşmeli, yarı zamanlı ve taşeron işçilere ise olağan saat başına çalışma ücretlerinin ödeneceği kaydedildi. Twitter, bu hafta başında personeline evden çalışmaları tavsiyesinde bulunmuştu fakat bunu zorunlu hale getirmemişti.
10:5196.005
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 2.365,04
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
10:516,2929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0244
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2638
10:517,0429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0300
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0109
10:51321,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,98
|Açılış
|: 321,34
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|BTCIM
|2,33
|366.489
|% 6,88
|
|VERTU
|3,40
|874.548
|% 6,58
|
|AKGRT
|5,15
|1.194.832
|% -13,88
|
|EGCEY
|0,36
|1.401
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ASELS
|24,98
|277.381.258
|% 2,55
|
|THYAO
|8,80
|216.977.535
|% 3,77
|
|GARAN
|9,17
|154.358.449
|% 4,92
|
|YKBNK
|2,20
|80.364.062
|% 3,29
|
|AKBNK
|6,59
|73.380.625
|% 5,27
|
|YKBNK
|2,20
|80.364.062
|% 3,29
|
|KRDMD
|2,05
|68.569.654
|% 2,50
|
|TSKB
|0,96
|30.288.160
|% 4,35
|
|IHLGM
|0,87
|24.445.387
|% -3,33
|
|KARSN
|1,30
|35.781.379
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8783
|7,9178
|% -0,41
|
|Frank
|6,6257
|6,6656
|% -0,56
|
|Riyal
|1,6687
|1,6771
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.592
|15,14
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,80
|15,83
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,34
|34,34
|1,12
|