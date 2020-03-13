Google’ın ofisinde corona virüs vakası













DHA

ABD merkezli Google'ın, Hindistan’ın Karnataka eyaletindeki Bangalore kentinde bulunan ofisindeki bir çalışana corona virüs teşhisi konuldu. Virüs tespit edilen çalışanın ve aynı zamanda yakın temas içinde olduğu belirlenen iş arkadaşlarının da karantina altına alındığı bildirildi.Perşembe günü 76 yaşındaki bir erkeğin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve bu can kaybının Hindistan’da gerçekleşen ilk ölüm olduğu duyurulmuştu. Hindistan’da 73 vaka bulunuyor.Sosyal paylaşım sitesi Twitter da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyadaki personeline evden çalışma talimatı vermişti.Açıklamada, çalışanların evlerinde ofis düzeneği kurmak için yaptıkları masrafların şirket tarafından karşılanacağı, evden çalışamayacak durumdaki sözleşmeli, yarı zamanlı ve taşeron işçilere ise olağan saat başına çalışma ücretlerinin ödeneceği kaydedildi. Twitter, bu hafta başında personeline evden çalışmaları tavsiyesinde bulunmuştu fakat bunu zorunlu hale getirmemişti.