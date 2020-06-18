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Gram altın 381 lira seviyelerinde

18.06.2020 11:54

Son güncelleme : 18.06.2020 11:54
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 380,9 liradan işlem görüyor.



Dün, altının ons fiyatındaki sınırlı düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 380,0 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 380,9 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2.550 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.728 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, merkez bankalarının ekonomiyi desteklemek için attığı adımları sürdürdüğünü belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin artan endişelerin de altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Merkez bankalarının finansal istikrarı korumak için attığı adımlara bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) da katılmasının beklendiğine işaret eden analistler, BoE kararlarının yanı sıra bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomik bülteni ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini söyledi.

BoE'nin yüzde 0,10 olan politika faizini sabit tutması ve varlık alım programını artırması bekleniyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.
 





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Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.729 2,20  
Altın Gr. 381 381 1,03  
Cumhuriyet 2.479 2.492 5,30  
Tam 2.544 2.557 5,50  
Yarım 1.239 1.250 2,60  
Çeyrek 622 626 1,30  
Gümüş.Ons 17,54 17,60 0,07  
Gümüş Gr. 3,87 3,88 0,02  
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