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Gram altın fiyatı ne kadar?

16.06.2020 11:15

Son güncelleme : 16.06.2020 11:15
Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 379,4 liradan işlem görüyor.



AA

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişle  dengelenen gram altın, günü yatay seyirle 379,3 liradan tamamladı.

Yeni güne de yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla  önceki kapanışın hemen üzerinde 379,4 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı  dakikalarda çeyrek altın 622 lira, Cumhuriyet altını da 2.540 liradan  satılıyor.

Dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde  dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1  artışla 1.727 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu  adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini  kaydetti.

Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi  Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağı kaydedildi.

Bugün Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri, ABD'de perakende  satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Başkanı  Jerome Powell'ın konuşmasının izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan  altının ons fiyatında 1.710 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise  375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi. 





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Alış Satış %  
Altın Ons 1.728 1.728 2,71  
Altın Gr. 380 380 1,49  
Cumhuriyet 2.502 2.539 -21,00  
Tam 2.538 2.556 4,30  
Yarım 1.237 1.248 2,10  
Çeyrek 620 625 1,00  
Gümüş.Ons 17,40 17,44 0,05  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,02  
B. Petrol 39,97 39,97 0,25  
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