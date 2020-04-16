Dün 383 lira seviyelerinde seyreden gram altın bugün ise 385 liraya çıkarak rekor kırdı. Çeyrek altın 630 lira, Tam altın da 2.518 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise 1.723 dolar seviyesinde.
Gram altın fiyatında tüm zamanların rekoru!
16.04.2020 09:08
Son güncelleme : 16.04.2020 11:53
Altının gram fiyatı dün güne düşüşle başlamasının ardından 383 lira
seviyelerinde işlem görüyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın
618 lira, Cumhuriyet altını da 2.525 liradan satılıyordu.
Gram altın bugün ise 385 liradan satılıyor. Çeyrek altın 630 lira, Tam altın da 2.518 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise 1.723 dolar
seviyesinde.
Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.700-1.740 dolar, gram altında ise 360-380 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.
Öte yandan bugün konut fiyat endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları ile haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
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|: 96.706
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|Önceki Kapanış
|: 381,49
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383,35
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.305.949
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|IZFAS
|1,72
|109.669
|% -9,95
|
|TSPOR
|4,90
|53.580.804
|% -9,93
|
|CLEBI
|77,75
|16.987.532
|% -9,75
|
|DOCO
|360,10
|35.817.589
|% -9,48
|
|PGSUS
|50,30
|454.300.868
|% -9,29
|
|THYAO
|10,19
|399.589.701
|% -1,64
|
|ASELS
|26,44
|279.846.254
|% 0,00
|
|MGROS
|30,04
|275.158.401
|% 4,09
|
|ECILC
|4,62
|230.291.380
|% 5,72
|
|ECILC
|4,62
|230.291.380
|% 5,72
|
|IHLGM
|1,01
|45.410.401
|% -0,98
|
|YKBNK
|1,94
|86.024.553
|% 0,00
|
|THYAO
|10,19
|399.589.701
|% -1,64
|
|TSKB
|0,97
|32.521.368
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6144
|8,6576
|% -0,18
|
|Frank
|7,1242
|7,1672
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8326
|1,8418
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|7,83
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,36
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.517
|13,30
|
|Tam
|2.525
|2.591
|13,70
|
|Yarım
|1.228
|1.261
|6,60
|
|Çeyrek
|616
|631
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,80
|27,80
|0,11
|
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