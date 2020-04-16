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Gram altın fiyatında tüm zamanların rekoru!

16.04.2020 09:08

Son güncelleme : 16.04.2020 11:53
Dün 383 lira seviyelerinde seyreden gram altın bugün ise 385 liraya çıkarak rekor kırdı. Çeyrek altın 630 lira, Tam altın da 2.518 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise 1.723 dolar seviyesinde.



Altının gram fiyatı dün güne düşüşle başlamasının ardından 383 lira seviyelerinde işlem görüyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 618 lira, Cumhuriyet altını da 2.525 liradan satılıyordu.

Gram altın bugün ise 385 liradan satılıyor. Çeyrek altın 630 lira, Tam altın da 2.518 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise 1.723 dolar seviyesinde.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.700-1.740 dolar,  gram altında ise 360-380 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.

Öte yandan bugün konut fiyat endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de konut  başlangıçları ile haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri  gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, corona virüs (Kovid-19)  salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici  olacağını söyledi.









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Riyal 1,8326 1,8418 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.723 1.724 7,83  
Altın Gr. 383 383 1,36  
Cumhuriyet 2.457 2.517 13,30  
Tam 2.525 2.591 13,70  
Yarım 1.228 1.261 6,60  
Çeyrek 616 631 3,30  
Gümüş.Ons 15,46 15,50 0,00  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 -0,01  
B. Petrol 27,80 27,80 0,11  
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