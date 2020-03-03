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Gümrükteki teminatlar için sanayicilere `Özel Teminat Sertifikası` kolaylığı

03.03.2020 10:34

Son güncelleme : 03.03.2020 10:34
Sanayi sicil belgesine haiz mükelleflere, ithalat sırasında gümrük idaresince alınan teminatların çözüm işlemleri için "Özel Teminat Sertifikası (ÖTS)" düzenlenebilecek.



AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle "İmalatta Kullanılan Mallar İçin Özel Teminat Çözümü  İşlemleri" başlığının eklenmesiyle gümrük idaresince alınan teminatların çözümü  işlemlerinin uygulanmasına yönelik düzenlemeye gidildi.

Sanayi sicil belgesini haiz mükelleflere, talep etmeleri halinde özel  şartlar itibarıyla durumlarına uygun A, B veya C şeklinde sınıflandırılan ÖTS  düzenlenebilecek.

ÖTS, ithalat sırasında gümrük idaresince alınan teminatların çözümü  işlemlerinin, vergi incelemesi sonucuna göre yerine getirilmesinin gerektiği  hallerde kullanılabilecek. Buna göre, ÖTV teminatlarının, ÖTS-A sahibi  mükellefler için yüzde 80'inin, ÖTS-B sahibi mükellefler için yüzde 60'ının,  ÖTS-C sahibi mükellefler için yüzde 40'ının çözümü işlemleri vergi dairesince, bu  teminatlara konu mallar kullanılarak imal edilen mallara ilişkin ÖTV  yükümlülüklerinin yerine getirildiğinin tespiti kaydıyla olumsuzluk tespit  edilmeyen kısım için vergi inceleme raporu sonucu beklenilmeksizin yerine  getirilecek.

Vergi incelemesi sonucuna göre kesinleşen nakden iade talebinde  bulunacak mükellefler söz konusu şartları sağlamaları koşuluyla ÖTS alabilecek ve  iade talepleri için verilecek teminatlar bakımından ÖTS'yi kullanabilecek.

ÖDENMEMİŞ VERGİ BORÇLARININ OLMAMASI GEREKECEK

ÖTS almak isteyen mükelleflerin, genel ve özel şartları birlikte  taşımaları ve GİB sistemi üzerinden üretilecek ÖTV Ön Kontrol Raporu sonucunun  olumlu olması gerekecek.

Söz konusu mükelleflerin vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir  vergi borcunun bulunmaması, KDV açısından sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla  yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma nedeniyle özel esaslara tabi olmaması  gibi genel şartlar ile ÖTS'ye bağlı özel şartlar tebliğle düzenlendi.

Diğer taraftan, ÖTS'ye haiz olanların, iade talep tutarının ÖTS-A  sahibi mükellefler için yüzde 20'si, ÖTS-B sahibi mükellefler için yüzde 40'ı,  ÖTS-C sahibi mükellefler için yüzde 60'ı kadar teminat vermeleri durumunda  bunların nakden iade talepleri, söz konusu vergi incelemesi sonucu  beklenilmeksizin, uygulamaya dair gerekli diğer kontrollerin yapılması ile ÖTV  İadesi Risk Analiz Sistemi'nin (ÖTVİRA) çalıştırılması suretiyle ilgili iade  talebinin herhangi bir olumsuzluk tespit edilmeyen kısmı bakımından 10 iş günü  içinde yerine getirilecek.

Tebliğin bu maddeleri 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girecek.

SIVILAŞTIRILMIŞ PROPANDA ÖTV SIFIRLANDI

Ayrıca, sıvılaştırılmış propanın, polipropilen üretim tesislerinde  "Propilen" üretiminde kullanılmak üzere tesliminde, ÖTV tutarı sıfıra indirildi.  Mükellefler bu suretle sıfır olarak uyguladıkları ÖTV tutarlarını ve teslim  ettikleri sıvılaştırılmış propan miktarlarını beyan edecekler. Tebliğin bu hükmü  bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.





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