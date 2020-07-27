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Gümüş fiyatları 24 doları aştı

27.07.2020 14:50

Son güncelleme : 27.07.2020 15:14
Spot gümüş fiyatları, Covid-19`da yeni bir dalga geldiğine ilişkin gelişmelerle yüzde 6`dan çok yükselişle 24 doları aştı.



DHA

Çin'deki yeni Covid-19 vakalarında son üç ayın en yüksek düzeylerine erişilmesinin, İspanya ve Fransa'da vaka sayısındaki artışın ikinci dalga olarak algılanması, ekonomide yeni kısıtlamalar ve belirsizlikleri artıracağı kaygılarıyla güvenli limana olan talebi yükseltti.

Bu gelişmelerle altın fiyatları 1,944.80 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırarken, "yoksulların altını" diye adlandırılan gümüşün benzer bir rekor düzeye çıkması için yüzde 100 daha artarak, 50 dolara ulaşması gerekiyor.

Küresel düzeyde madenlerden çıkarılan gümüşün yüzde 50'si güneş enerjisi pilleri, LED teknolojisi, bataryalar ve nükleer güç santrallerinde kullanılıyor.

Spot gümüş fiyatları 24.39 dolar ile gün içi yeni en yüksek düzeyini gördükten sonra, yüzde 5.78 artışla 24.10 dolardan işlem görüyordu.




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