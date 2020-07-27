Spot gümüş fiyatları, Covid-19`da yeni bir dalga geldiğine ilişkin gelişmelerle yüzde 6`dan çok yükselişle 24 doları aştı.
Gümüş fiyatları 24 doları aştı
27.07.2020 14:50
Son güncelleme : 27.07.2020 15:14
DHA
Çin'deki yeni Covid-19 vakalarında son üç ayın en yüksek düzeylerine erişilmesinin, İspanya ve Fransa'da vaka sayısındaki artışın ikinci dalga olarak algılanması, ekonomide yeni kısıtlamalar ve belirsizlikleri artıracağı kaygılarıyla güvenli limana olan talebi yükseltti.
Bu gelişmelerle altın fiyatları
1,944.80 dolar
ile tüm zamanların rekorunu kırarken, "yoksulların altını" diye adlandırılan gümüşün benzer bir rekor düzeye çıkması için yüzde 100 daha artarak, 50 dolara ulaşması gerekiyor.
Küresel düzeyde madenlerden çıkarılan gümüşün yüzde 50'si güneş enerjisi pilleri, LED teknolojisi, bataryalar ve nükleer güç santrallerinde kullanılıyor.
Spot gümüş fiyatları 24.39 dolar ile gün içi yeni en yüksek düzeyini gördükten sonra, yüzde 5.78 artışla 24.10 dolardan işlem görüyordu.
14:571.199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 7,31
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
14:576,8504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8548
En Düşük
6,8322
14:578,0572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0746
|Açılış
|: 8,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0604
En Düşük
7,9455
14:57427,50
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 8,66
|Açılış
|: 427,50
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|6,49
|14.323.162
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.625.269
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,86
|31.782.326
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,84
|1.856.249
|% 10,00
|
|POLTK
|150,70
|301.319
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|EMNIS
|3,65
|71.338
|% -6,65
|
|ASELS
|35,48
|787.942.687
|% 1,14
|
|IHLGM
|1,85
|650.164.522
|% 4,52
|
|EKGYO
|2,34
|563.727.867
|% 0,43
|
|SISE
|6,40
|502.491.802
|% -0,93
|
|SASA
|14,22
|463.505.411
|% 3,80
|
|IHLGM
|1,85
|650.164.522
|% 4,52
|
|EKGYO
|2,34
|563.727.867
|% 0,43
|
|IHLAS
|0,99
|194.778.274
|% 8,79
|
|SISE
|6,40
|502.491.802
|% -0,93
|
|ADESE
|2,42
|156.562.710
|% 2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7811
|8,8251
|% 0,52
|
|Frank
|7,3967
|7,4412
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8211
|1,8302
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|32,41
|
|Altın Gr.
|427
|427
|8,65
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.818
|94,60
|
|Tam
|2.878
|2.898
|103,50
|
|Yarım
|1.397
|1.415
|47,50
|
|Çeyrek
|701
|708
|23,70
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|1,44
|
|Gümüş Gr.
|5,35
|5,36
|0,34
|
|B. Petrol
|44,06
|44,06
|0,28
|