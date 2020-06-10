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Güneş enerjisine 4 milyar liralık `can suyu`

10.06.2020 11:39

Son güncelleme : 10.06.2020 11:51
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Başkanı Kutay Kaleli, ekimde yapılması planlanan ve kapasiteleri 10-50 megavat arasında değişen toplam 1000 megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinin yaklaşık 4 milyar liralık yatırım çekeceğini bildirdi.



AA

Kaleli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mini YEKA ihaleleriyle  yatırımcıların Türkiye'nin 40 farklı şehrinde güneş potansiyelini  değerlendirebilme imkanına sahip olacağını ifade etti.

Geçen yıl yapılması planlanan mini YEKA ihalelerinin, ekonomik olarak  daha avantajlı tekliflerin geleceği düşüncesiyle bu yılın ilk çeyreğine  ertelendiğini anımsatan Kaleli, "Hedeflerimizi aşmayı planladığımız 2020 yılında,  yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle diğer tüm sektörler gibi güneş  enerjisi sektöründe de maalesef daralma ve yavaşlama yaşandı." değerlendirmesinde  bulundu.

Salgın nedeniyle Türkiye'de birçok projenin ertelediğine dikkati çeken  Kaleli, şöyle konuştu:

"Takip ettiğimiz verilere göre, ülkemizde salgının yarattığı daralma  yavaş yavaş son buluyor. Bu, tedbiri elden bırakmamızı ve rahatlamamızı  gerektirmiyor, ancak yatırımlar da devam etmeli. Bu anlamda, Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yarışma ilanlarına ilişkin tarih planlamasını  çok doğru ve yerinde buluyoruz. Ekimde yapılması planlanan ve kapasiteleri 10-50  megavat arasında değişen toplam 1000 megavatlık mini YEKA ihaleleri yaklaşık 4  milyar lira yatırım çekecek."

"SALGININ SEYRİ İHALE TARİHİNİ ETKİLEYEBİLİR"

Salgında ikinci dalganın yaşanması ya da vaka sayısının artması  durumunda genişletilecek tedbirlerin, söz konusu ihalelerin yeniden ertelenmesi  kaygısını beraberinde getirdiğini aktaran Kaleli, şunları kaydetti:

"Ümidimiz, ülkemizin bu dertlerden bir an önce kurtulması ve  yatırımların da planlandığı gibi devam etmesidir. YEKA ya da mini YEKA gibi  belirlenmiş kapasitelerle çıkılacak ihaleler, tüm paydaşların yıl boyunca  planlamalarını yapmaları, iş gücü ve insan kaynağının yetiştirilmesi, istihdamın  arttırılması noktasında çok önemli projelerdir. Çevre dostu yenilenebilir  projelerin, arz güvenliği ve üretim açısından sadece ülkemiz için değil tüm dünya  için ne kadar önemli olduğunu salgın sürecinde üzülerek tecrübe ettik. Rekabetçi  fiyatların oluşacağı, yatırımcı profilinin küçük ve orta ölçekli yatırımcıyı da  kapsayacağı projeler için her yıl benzer kapasitelerle ihaleler açılmasını  umuyoruz."




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