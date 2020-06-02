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Güneydoğu`dan 184 ülkeye 3,2 milyar dolar ihracat

02.06.2020 15:43

Son güncelleme : 02.06.2020 15:43
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yılın beş aylık döneminde 184 ülkeye 3 milyar 225 milyon 925 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.



AA

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, 2020 yılı ocak-mayıs dönemi ihracat  rakamlarını değerlendirdi.

Yılının ilk beş aylık döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 184  ülkeye toplam 3 milyar 225 milyon 925 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken  aynı dönemde Gaziantep'ten 2 milyar 800 milyon 925 bin dolarlık dış satım  yapıldığını aktaran Kileci, "Mayıs ayında ise Gaziantep'in ihracatı yüzde 29,2  azalışla 483 milyon 745 bin dolar, bölgemizin ihracatı yüzde 29 azalışla 568  milyon 810 bin dolar olarak gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

Bölge ihracatında Orta Doğu ülkelerinin yüzde 41,7 payla ilk sırada  yer aldığını bildiren Kileci, Irak, ABD, Suudi Arabistan, Suriye, İngiltere,  Almanya, İtalya, İsrail, Libya ve Venezuela'nın bölge ihracatında başı çektiğini  kaydetti.

Kileci, makine halıları, pastacılık ürünleri, kumaşlar, plastikler ve  mamulleri, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman  ürünleri, dış giyim ile demir-çelik mamullerinin en çok ihracatı gerçekleştirilen  ürünler olduğunu da belirtti.

"BU SALGINI HEP BİRLİKTE YENMEYE KARARLIYIZ"

Kileci, açıklamasında, birlik olarak maske üretimine sağladıkları  kumaş tedariki konusundaki çalışmalara da değindi.

GAİB Başkanı Kileci, şunları kaydetti:

"Birliklerimiz, maske üretiminde ihtiyaç duyulan kumaşın temin  edilmesi için dokunmamış kumaş üreten üye firmalarımızı organize etmiş ve  üretilen 250 milyon maskelik kumaş, Sağlık Bakanlığımıza bağlı Uluslararası  Sağlık Hizmetleri AŞ'ye teslim edilmiştir. Buna ek olarak birliklerimiz, maske ve  diğer koruyucu ekipman için gereken kumaşın tedariki konusunda Sağlık Bakanlığı,  Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ ve Devlet Malzeme Ofisi ile koordineli bir  şekilde yüzde 90'ı Gaziantepli firmalar olmak üzere, Türkiye genelindeki  dokunmamış kumaş üreticisi firmaları üretim konusunda organize ediyor. Yine mayıs  ayında Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Naksan Holding ile  imzaladığımız bir protokolle, 15 günde 15 milyon maske üretimine dahil olduk.  Buna göre birliklerimiz, Gaziantep ve bölge illerinde dağıtılmak üzere üretilecek  15 milyon maske için kendi bütçesinden 1 milyon lira değerinde kumaş hibe etti.  Pandemiyle mücadelede halk sağlığı için yürütülen tüm çalışmaların bir parçası  olmaya ve bu salgını hep birlikte yenmeye kararlıyız."




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