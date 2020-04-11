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Güneydoğu`nun ihracatında lider Gaziantep

11.04.2020 11:57

Son güncelleme : 11.04.2020 13:22
Güneydoğu Anadolu Bölgesi`nden yılın ilk çeyreğinde 2,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 181 ülkeye ürün gönderilen bölgenin dış satımında yüzde 87,8`lik payla Gaziantep liderliğini sürdürdü.



AA

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB)  verilerinden yaptığı derlemeye göre, mart ayında bölge ihracatçısının dış satım  tutarı 684 milyon 994 bin dolar oldu.

Ocak-mart döneminde ise bölgeden 2 milyar 114 milyon 628 bin dolarlık  ihracat yapıldı. Orta Doğu, bölge ihracatında yüzde 41,2 payla ilk sırada yer aldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden bu dönemde en fazla Irak, ABD ve Suudi  Arabistan'a satış yapıldı. Makine halıları, pastacılık ürünleri ile kumaşlar en  fazla satılan ürünler oldu.

BÖLGENİN LİDERİ GAZİANTEP

Gaziantep, hem ocak-mart dönemindeki hem de mart ayındaki dış  satımıyla  Türkiye'nin en çok ihracat yapan 5'inci ili unvanını korudu.

Yılın ilk çeyreğinde bölge ihracatının 1 milyar 856 milyon 765 bin  dolarlık kısmına imza atan Gaziantep, dış satımın yüzde 87,8'ini gerçekleştirdi.

Gaziantep'ten en çok ihracatı yapılan ürünler ise tekstil ve ham  maddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi  maddelerle ağaç ve orman ürünleri oldu.

"HEPİMİZ İÇİN İNSAN SAĞLIĞI BİRİNCİ ÖNCELİK"

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yeni tip corona virüs  (Kovid-19) salgınına rağmen ihracat yapma başarısı gösteren iş dünyasının takdir  edilesi bir çaba sergilediğini söyledi.

Salgın nedeniyle tüm dünyada ihracatın daraldığını, ilerleyen  zamanlarda normale dönüleceğini belirten Kileci, "Hepimiz için insan sağlığı  birinci önceliktir. Bütün dünyayı etkisi altına alan bu salgın hastalığın  yenilebilmesi için bireysel olarak alınacak önlemlerin yanında kurum olarak da  mücedeleye katkı sağlıyoruz." dedi.

Kileci, virüsle mücadelede sergilenen birlik ruhunun kendilerini daha  çok çalışmaya teşvik etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.





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