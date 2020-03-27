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`Haftalık 2 milyar euro sabit harcama yapıyoruz`

27.03.2020 15:39

Son güncelleme : 27.03.2020 15:44
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen`in üst yöneticisi (CEO) Herbert Diess, bazı fabrikalarında üretimin durmasına rağmen halen haftalık 2 milyar euroluk yüksek sabit maliyetleri karşıladıklarını belirterek, corona virüs salgını kontrol altına alınmazsa çalışan sayısını azaltmak zorunda kalabileceklerini bildirdi.



AA

ZDF kanalına corona virüs salgınının ekonomik etkisine ilişkin açıklamalarda bulunan Diess, “Çin dışında satış veya gelir elde etmiyoruz.” dedi.

Diess, şirket olarak haftada yaklaşık 2 milyar euroluk yüksek sabit  maliyetleri karşılamak zorunda olduklarını kaydederek, söz konusu salgın kontrol altına alınmazsa çalışanları işten çıkarmak zorunda kalabileceklerini belirtti.

Üretimi yeniden masaya yatırmaları gerektiğini belirten Diess, “Çin'de  sahip olduğumuz disiplin henüz Alman fabrikalarımızda yok.” ifadesini kullandı.

Diess, “Ancak Çin, Kore veya diğer Asya ülkeleri gibi sorunu kontrol  altına alırsak, krizden iş kaybı olmadan çıkma şansımız olur. Çok keskin bir  müdahale gerektiriyor." diye konuştu.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, 124 fabrikası ile  üretim yapıyor. 28’i Almanya’da olmak üzere, şirketin 72 fabrikası Avrupa’da yer  alıyor. Şirketin dünya çapında yaklaşık 671 bin çalışanı bulunuyor. Şirket, yeni  tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle otomobillere talepteki düşüşün ve  tedarik zincirinde karşılaşılan zorlukların bir sonucu olarak Almanya'daki  fabrikalarında üretimi 20 Mart- 9 Nisan tarihleri arasında askıya aldığını  açıklamıştı.

DEVLET FONLARINA İHTİYACIMIZ YOK

Öte yandan, Volkswagen Finans ve Mali İşler Müdürü Frank Witter, Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in devlet fonlarını kullanmadan yeni tip corona virüsün (Kovid-19) ekonomik etkisiyle mücadele edeceğini bildirdi.

Alman Boersen-Zeitung gazetesine açıklamada bulunan Witter, krizde devlet yardımı kullanımı konusunda, “Bugünün bakış açısıyla devlet yardımına ihtiyacımız yok.” dedi.

Witter, bununla birlikte, Avrupa Merkez Bankası’na (ECB) kısa vadeli  borç alımlarını hızlandırması çağrısı yaparak, “Para akışı üzerinde çok baskı  var. Farklı çeşitlendirilmiş fon kaynaklarımız mevcut, ancak hepsi eskiden olduğu  gibi likit değil.” ifadesini kullandı.





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