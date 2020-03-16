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Haftanın ilk günü altın fiyatları kaç lira oldu?

16.03.2020 11:19

Son güncelleme : 16.03.2020 11:30
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 313,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 511 lira, Cumhuriyet altını da 2.091 liradan satılıyor.



AA

Cuma günü, dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,8  azalışla 311,7 liradan tamamladı.

Yeni haftaya değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00  itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 313,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 511 lira, Cumhuriyet altını da 2.091 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2  artışla 1.533 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik  etkilerini azaltmak için merkez bankalarının müdahalelerine devam ettiğini, dün  ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sürpriz bir toplantıyla politika faizini 100 baz  puan indirimle yüzde 0-0,25 aralığına düşürdüğünü kaydetti.

Bununla birlikte, Fed'in 700 milyar dolarlık parasal genişleme  yapacağını ve 6 büyük merkez bankasıyla likidite sıkıntısı yaşanmaması için swap  hattı kurduğuna dikkati çeken analistler, alınan kararlar sonrası 1.575 dolar  seviyesine yükselen altının ons fiyatının daha sonra gerileyerek 1.530 dolar  civarında dengelendiğini ifade etti.

Analistler, başta Fed olmak üzere küresel merkez bankalarının  likiditeyi artırma çabalarının altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam  ettiğini, ancak küresel pay piyasalarında görülen sert düşüşler sebebiyle  yatırımcıların likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın pozisyonlarını  azaltmayı sürdürdüklerini belirtti.

Bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise  ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler,  Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olmaya devam  edeceğini anımsattı.

Teknik açıdan altının onsunda 1.516 doların destek, 1.560 doların  direnç konumuna geldiğini aktaran analistler, gram altında ise 310-330 lira  bandının öne çıktığını kaydetti.





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Alış Satış %  
Altın Ons 1.532 1.532 2,00  
Altın Gr. 313 313 1,46  
Cumhuriyet 2.081 2.112 -50,00  
Tam 2.072 2.123 -44,29  
Yarım 1.001 1.027 -21,43  
Çeyrek 502 514 -10,72  
Gümüş.Ons 14,06 14,10 -0,65  
Gümüş Gr. 2,86 2,87 -0,14  
B. Petrol 32,22 32,22 -1,63  
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