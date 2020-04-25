GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Halkbank`ın destek paketi esnafın yüzünü güldürüyor

25.04.2020 11:08

Son güncelleme : 25.04.2020 11:08
Halkbank`ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnaf ve sanatkarlar için sunduğu "Esnaf Destek Paketi", "İşletme Kredisi" ve "Paraf Esnaf Kart" paketleri, işletmecilerin yüzünü güldürüyor.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin hedeflendiği Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri doğrultusunda kamu bankalarınca hayata geçirilen kredi destek  paketleri, küçük işletmelere üretimlerini sürdürme imkanı tanıyor.

Halkbank, işverenden çalışana, esnaftan emekliye birçok kesim için  düzenlemeler içeren Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnaf ve sanatkarlar  için "Esnaf Destek Paketi", "İşletme Kredisi" ve "Paraf Esnaf Kart" paketlerini  kullanıma sunmuştu.

Halkbank'tan "Esnaf Destek Paketi" kapsamında kredi kullanan organizasyon firması sahibi Erol Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kına  gecesi organizasyonları yaptıklarını belirterek, salgın sebebiyle toplu  organizasyonların iptal edilmesi sonucu işlerinin durma noktasına geldiğini  söyledi.

Yıldırım, düğün organizasyonlarının salgından çok fazla etkilendiğini  ifade ederek, "Düğünler için yılda ortalama 600 bin organizasyon yapılıyor. Bu  organizasyonların yaklaşık 450 bini bir mekanda gerçekleşiyor. Bu  organizasyonların yarısı da kına gecesidir. 3 ay ötelemeli organizasyonlarımız şu  an mevcut fakat 3 ay sonra neler olacağını tam bilmediğimiz için önümüzü  göremiyoruz." diye konuştu.

"BİRÇOK İŞ ORTAĞI ARKADAŞIMIZ BU PAKETTEN FAYDALANDI"

Kredi destek paketinden televizyondan haberdar olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sürecin nasıl ilerleyeceğini bilemediğim için kredi destek paketine  başvurma kararı aldım. Şubeye giderek başvuruda bulundum ve gün içinde kredim  onaylandı. Kredi destek paketini ihtiyacı olabileceğini düşündüğüm tüm arkadaşlarıma söyledim. Birçok iş ortağı arkadaşımız bu paketten faydalandı. Bu  kredi paketleri, bizim personel ve kira giderlerimizi 2 ay karşılayacak boyutta. Bu noktada daha fazla destekler bekliyoruz. Sadece bankalar değil, herkesin elini  taşın altına koyması gerekiyor. Personelimizi korumamız gerekiyor. Çünkü onların  tek geçimi bu iş ortamlarıdır. Mal sahipleri ve tedarikçilerin de elini taşın  altına koyması gerekiyor. Sadece devletten destek beklemek olmaz."

"KREDİ FAİZ ORANLARININ DÜŞÜK TUTULMASI CİDDİ BİR AVANTAJ"

Halkbank'tan "Esnaf Destek Paketi" kapsamında kredi kullanan, oto kiralama firması sahibi Mehmet Civelek de işlerinin durma noktasına geldiğini  ifade ederek, "Daha önce Halk Bankası ile çalıştığım için müşteri portföyünde bulunuyorum. Pakete başvurduktan sonra arkadaşlar ivedi bir şekilde ilgilendiler.  Bu paketin bizlere faydası olacaktır. Çünkü esnaf olarak borçlu çalışıyoruz. Borçlarımızı ödememizde katkı sağlayacaktır." dedi.

Civelek, faiz oranlarının düşük tutulmasının esnafa ciddi bir avantaj sağladığını kaydetti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.759
Değişim :  0,60% |  587,98
Açılış :  98.449  
Önceki Kapanış :  98.171  
En Yüksek
99.497 En Düşük
97.929
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VANGD 1,54 1.378.295 % 10,00  
BANVT 22,00 32.881.856 % 10,00  
ARDYZ 28,38 184.331.140 % 10,00  
RTALB 15,30 5.863.878 % 9,99  
BAKAB 8,70 10.844.029 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5927 8,6358 % 0,53  
Frank 7,1308 7,1737 % 0,62  
Riyal 1,8488 1,8581 % 0,41  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.730 -3,27  
Altın Gr. 387 387 0,48  
Cumhuriyet 2.477 2.539 1,80  
Tam 2.542 2.605 1,80  
Yarım 1.239 1.271 0,80  
Çeyrek 621 636 0,40  
Gümüş.Ons 15,22 15,23 -0,03  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,01  
B. Petrol 21,89 21,89 0,56  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru