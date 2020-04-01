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Ham çelik üretimi arttı

01.04.2020 12:52

Son güncelleme : 01.04.2020 12:52
Türkiye`nin ham çelik üretimi, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artışla 5,9 milyon ton olarak gerçekleşti.



AA

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği'nden (TÇÜD) yapılan açıklamaya göre üretim, şubatta, 2019'un aynı ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 8,2 artarak 2,9  milyon ton oldu.

Türkiye'nin ham çelik üretimi, yılın ilk iki ayında yıllık bazda yüzde  12,7 artışla 5,9 milyon ton olarak gerçekleşti. Nihai mamul çelik tüketimi şubat ayında, 2019 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 68,3 artarak 3 milyon ton, yılın  ilk iki ayı itibarıyla yüzde 63,3 artarak, 5,7 milyon ton oldu.

Dış ticaret açısından değerlendirildiğinde, çelik ürünleri ihracatı,  şubatta miktar bazında yüzde 8,9 azalışla 1,7 milyon ton olurken, değer bazında ise yüzde 12,6 azalarak 1,2 milyar dolara geriledi.

İhracat, ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre  miktar bazında yüzde 4,9 azalış gösterdi ve 3,6 milyon tona geriledi. Değer  bazında ihracat ise yüzde 9,6 azalarak 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Çelik ürünleri ithalatı ise şubatta geçen yılın aynı ayına göre miktar  bazında yüzde 31,2 artışla 1,1 milyon tona yükselirken, değer bazında yüzde 14,8  artışla 857 milyon dolara çıktı.

Yılın ilk iki ayı değerlendirildiğinde, ithalat yüzde 40,4 artışla 2,6  milyon ton, değer yönünden ise yüzde 16,3 yükselişle 1,8 milyar dolar seviyesinde  gerçekleşti.

Dış ticaret dengesi açısından, geçen yılın ilk iki ayında çelikte  yüzde 177 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde  138 seviyesine geriledi.

ÇİN'DE ÇELİK ÜRETİMİ ARTTI

Açıklamada, sektöre ilişkin küresel gelişmelere ve Dünya Çelik  Derneğinin istatistiklerine de yer verildi.

Buna göre, dünya ham çelik üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına  kıyasla, yüzde 2,8 artışla 143 milyon ton, yılın ilk iki ayında ise yüzde 1  artışla 294 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Çin'in ham çelik üretimi, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 3,1 artışla 155 milyon tona yükselirken, ikinci sırada yer  alan Hindistan'ın ham çelik üretimi yüzde 0,8 azalışla 18,9 milyon tona  geriledi.

En fazla ham çelik üreten ilk 15 ülke arasında yer alan İran, bu  dönemde yüzde 40,5 ile en yüksek üretim artışı sağlayan ülke olurken, üretimini  yüzde 12,7 oranında artıran Türkiye ikinci sırada yer aldı.

Açıklamada, üretim, tüketim ve ithalat ilişkisine dair şu  değerlendirmelere yer verildi:

"Dünyayı kasıp kavuran yeni tip corona virüsün (Kovid-19), uluslararası  piyasada çelik tüketicisi sektörler üzerindeki daraltıcı etkisi, şubat ayında  ihracatımızın yüzde 8,2 gerilemesine sebep oldu. Üretimimiz ise tüketimdeki yüzde  68,2'lik artışa rağmen, ithalatın yüzde 31,2 artması nedeniyle yalnızca yüzde 8,2  artış gösterebildi. Böylece yılın ilk 2 ayı içinde ithalat yüzde 40,4 artarken,  yurt içi çelik üretimindeki artış yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti."





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